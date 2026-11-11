Головна Думки вголос Володимир В`ятрович
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст
Володимир В`ятрович Народний депутат

Піррова перемога Путіна. Що залишиться Росії?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російський диктатор Путін
фото: Getty Images

Що насправді може здобути Росія ціною знищення України

Ми посміялися зі спроби американських посланців намалювати Путіну перемогу, змінивши межі двох українських областей. А якщо подумати серйозно: якою станом на тепер може бути перемога Росії?

Що може здобути Росія в найгіршому для нас і найкращому для себе сценарії, щоб вважати це перемогою? Нагадаю: перемогою у війні можна вважати результат, після якого становище країни стає кращим, ніж було до війни.

Отже, припустімо: Україну зруйновано ще більше (її економіку та інфраструктуру); убито ще більше українців, військових і цивільних; над цим зруйнованим краєм встановлено окупаційний або колабораційний режим. Але, як свідчить історія України, крім колаборантів будуть і повстанці, які ослаблюватимуть владу своїми акціями.

Отже, що все це дасть Росії, крім додаткового тягаря для її і без того ослабленої економіки та перевантаженого режиму? Чи компенсує це російські людські втрати (найбільші з часів Другої світової)? Чи відновить  поруйновану інфраструктуру й ослаблену економіку? Чи допоможе залучити інвестиції для їх відновлення?

Навіщо Заходу знімати з Росії санкції чи тим паче інвестувати в її відновлення, посилюючи свого вже безпосереднього ворога? Щоб припинити війну? Так її зупинили – на порозі Заходу.

Російська загроза для НАТО стане значно очевиднішою, якщо російська армія вийде до кордонів Альянсу вздовж нинішнього західного кордону України. Це змусить бодай частину країн НАТО (тих, які найближче) мобілізуватися для власного захисту, а отже, зросте й загроза прямого зіткнення з Альянсом. А Росія ще не оговталася від виснажливої війни з Україною.

Підтримку Пекіном нинішньої війни проти України можна розглядати, зокрема, як спосіб поступового ослаблення Росії і посилення її залежності від Китаю. Тож після «перемоги» краще буде довершити свою місію із слабким сусідом ніж для чогось його знову посилювати.

У світі після «перемоги» Росію сприймають як країну, якої ще бояться через її злочини в Україні, але якій через те саме, вже ніде  не довіряють. Вона вже не має  другої армії світу і точно не є надійним партнером. Росія – поранений звір, якого краще добити, ніж чекати на його останні конвульсії, що  ще можуть бути небезпечними.

Якщо перемога – це коли після війни стає краще, ніж було до неї, то останньою такою перемогою Росії було захоплення Криму: нові території, жодного покарання і переконливий для багатьох у світі  наратив про «повернення». Відтоді її становище лише погіршувалося: Донбас не вдалося захопити повністю у 2014–2022 роках, а Україну не вдалося швидко підкорити масивним ударом після цього.

Наша перемога на сьогодні – уже сама відсутність російської перемоги і фактична неможливість її в майбутньому. До війни Росія виглядала спроможною змінити своє становище в світі на краще. Тепер – ні.  В цьому відношенні наше становище, попри страшну ціну, стало кращим.

Але те, що російська перемога вже неможлива, не гарантує, що ми  не зазнаєм поразки. Нам ще багато треба зробити, щоб не програти. А потім, щоб таки перемогти остаточно.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейські посадовці побоюються, що Вашингтон може домовлятися з Москвою без участі ЄС та України
Трамп готує одразу дві угоди з Путіним – The Telegraph
9 листопада, 14:49
Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році. Свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році. Свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
9 листопада, 06:58
Росія розпочала спорудження об'єкта для сотні запусків дронів на добу
Росія розпочала будівництво чергового майданчика для атак на Україну
28 жовтня, 21:16
Обмеження Starlink для України стали для союзників США додатковим стимулом розвивати власні системи супутникового зв’язку
Маск може втратити мільярди: як Європа відреагувала на обмеження Starlink – WSJ
25 жовтня, 03:38
Путін пожертвував газовим ринком заради України
Путін пожертвував газовим ринком заради України
22 жовтня, 08:24
Публічних підтверджень блокування допомоги немає
Польща спростувала повідомлення про зупинення допомоги Україні
22 жовтня, 02:05
Пропозиція пролунала на тлі напруженості у відносинах між Трампом і Зеленським
Сенатор США запропонував Трампу угоду із Зеленським
19 жовтня, 18:41
Трамп: Я був би дуже радий бачити Путіна на саміті G20
Трамп заявив, що хотів би побачити Путіна на G20
17 жовтня, 00:34
Роман Максимюк став на захист України у 2022 році
На фронті загинув гравець збірної України з футболу Роман Максимюк
16 жовтня, 23:09

Володимир В`ятрович

Піррова перемога Путіна. Що залишиться Росії?
Піррова перемога Путіна. Що залишиться Росії?
УПА як незручна правда для Європи
УПА як незручна правда для Європи
Польські політики нищать результати 30 років спільної праці
Польські політики нищать результати 30 років спільної праці
Путін уже програє
Путін уже програє
Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
«Розділити Україну як Берлін після 1945»: як Росія нав'язує США свій наратив про війну
«Розділити Україну як Берлін після 1945»: як Росія нав'язує США свій наратив про війну

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Сьогодні, 12:58
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua