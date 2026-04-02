Головна Думки вголос Володимир В`ятрович
search button user button menu button
Володимир В`ятрович Народний депутат

Путін уже програє

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російський диктатор Путін
фото: Getty Images

Місія нездійсненна

Путін не може виграти війну проти українців. Не через брак ресурсів – через саму мету, яку він собі поставив: ліквідувати українців як окрему націю. Частину – фізично знищити, іншу – змусити відмовитися від власної ідентичності заради виживання. Така мета проступає  з його заяв, і з його дій. І це – не реалізовувана стратегія.

Фактично Путін намагається продовжити місію одного зі своїх натхненників – Сталіна. Той також чітко усвідомлював, що існування українців як нації  є загрозою для імперії. Але навіть Сталіну не вдалося досягти цієї мети – попри значно сприятливіші умови: більшість українців уже перебувала в межах його держави, здатної на масовий терор. Більшість, але не всі. Частина залишалася поза його досяжністю. А спроба «доробити справу» на приєднаних після 1939 року територіях наштовхнулася на завзятий, тривалий і добре організований спротив. Його вдалося придушити – але ціною виснаження, яке підірвало імперію. Вона почала тріщати відразу після смерті Сталіна. Врешті пам’ять про цей спротив стала одним із чинників її розпаду.

Путін не має навіть таких можливостей. Він не контролює території, де живе більшість українців. Тому свою стратегію  здатен реалізовувати лише на окупованих землях – і він це робить. Це страшно і боляче для нас, але цього недостатньо для нього.

Більше того – сама загроза знищення мобілізує більшість українців, пробуджує частину з тих, хто залишався байдужим до своєї ідентичності. Вона додає сил, консолідує суспільство і робить реалізацію  плану ще менш імовірною. Ця загроза також знищує інструменти «м’якої сили», які Росія роками перед початком війни в 2014 успішно використовувала для русифікації.

Тому Путін програЄ вже сьогодні.

І прогрАє остаточно саме тому, що його стратегія – хибна, побудована на нереалістичній меті. А такі стратегії завжди ведуть до поразки. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося. Але – неминуче. І жодні зміни тактики (яких насправді мало) цього не змінять. Тому тримаймося, вкладаймося в спільну справу перемоги і ми дочекаємося краху імперії.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Володимир В`ятрович

Путін уже програє
Путін уже програє
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua