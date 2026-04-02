Путін уже програє

Місія нездійсненна

Путін не може виграти війну проти українців. Не через брак ресурсів – через саму мету, яку він собі поставив: ліквідувати українців як окрему націю. Частину – фізично знищити, іншу – змусити відмовитися від власної ідентичності заради виживання. Така мета проступає з його заяв, і з його дій. І це – не реалізовувана стратегія.

Фактично Путін намагається продовжити місію одного зі своїх натхненників – Сталіна. Той також чітко усвідомлював, що існування українців як нації є загрозою для імперії. Але навіть Сталіну не вдалося досягти цієї мети – попри значно сприятливіші умови: більшість українців уже перебувала в межах його держави, здатної на масовий терор. Більшість, але не всі. Частина залишалася поза його досяжністю. А спроба «доробити справу» на приєднаних після 1939 року територіях наштовхнулася на завзятий, тривалий і добре організований спротив. Його вдалося придушити – але ціною виснаження, яке підірвало імперію. Вона почала тріщати відразу після смерті Сталіна. Врешті пам’ять про цей спротив стала одним із чинників її розпаду.

Путін не має навіть таких можливостей. Він не контролює території, де живе більшість українців. Тому свою стратегію здатен реалізовувати лише на окупованих землях – і він це робить. Це страшно і боляче для нас, але цього недостатньо для нього.

Більше того – сама загроза знищення мобілізує більшість українців, пробуджує частину з тих, хто залишався байдужим до своєї ідентичності. Вона додає сил, консолідує суспільство і робить реалізацію плану ще менш імовірною. Ця загроза також знищує інструменти «м’якої сили», які Росія роками перед початком війни в 2014 успішно використовувала для русифікації.

Тому Путін програЄ вже сьогодні.

І прогрАє остаточно саме тому, що його стратегія – хибна, побудована на нереалістичній меті. А такі стратегії завжди ведуть до поразки. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося. Але – неминуче. І жодні зміни тактики (яких насправді мало) цього не змінять. Тому тримаймося, вкладаймося в спільну справу перемоги і ми дочекаємося краху імперії.