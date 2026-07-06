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Володимир В`ятрович Народний депутат

Польські політики нищать результати 30 років спільної праці

glavcom.ua
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Історія цієї війни визначить, як українці пам'ятатимуть ворогів та союзників
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Чому польські політики руйнують довіру українців

Історія саме цієї війни стане одним із фундаментів національної пам’яті українців. Бо це – спільно пережитий досвід найбільшої трагедії цілого покоління.

Бо вона вже торкнулася мільйонів людей у кожному куточку країни й навіть тих, хто через неї опинився за її межами. Ми пам’ятатимемо, що відчували самі, хто і що робив поруч із нами. І хто не робив нічого.

Спільними зусиллями українців і поляків після падіння комунізму вдалося зробити так, що конфлікти між нашими народами перестали визначати українське уявлення про західних сусідів. Поляки сприймалися як народ, якому вдалося досягти успіху, на який хотілося рівнятися.

За останні тижні цей образ наполегливо руйнують польські політики. І, на жаль, успішно. Вони нищать не лише результати тридцяти років спільної праці задля порозуміння, а й навіть ще зовсім свіжі спогади 2022 року про Польщу як країну, що простягнула Україні руку допомоги.

Так діє війна. Вона витісняє попередній досвід новим – актуальним. Саме він стає визначальним, бо не минуле, а теперішнє допомагає вижити. До того ж війна пришвидшує й поглиблює всі процеси, що відбуваються у свідомості людей.

Для мільйонів українців нинішнє безапеляційне: «Покайтеся за минуле, інакше не матимете майбутнього», яке звучить на адресу народу, що стікає кров’ю, має руйнівну силу, співмірну з тією, з якою інший наш сусід знищує українські міста, скидаючи на них бомби.

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Джерело
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Теги: війна українці Польща росія

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Володимир В`ятрович

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