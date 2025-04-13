«Розділити Україну як Берлін після 1945»: як Росія нав'язує США свій наратив про війну

Віртуальні перемоги

Теза «розділити Україну як Берлін після 1945» не лише абсолютно ідіотське з історичної точки зору порівняння.

Вона і про те, що росіянам вдається навʼязати американцям свій наратив про цю війну, і про те як існуючу ситуацію на фронті, у разі її успішної заморозки, Путін буде подавати в Росії перемогою, втіленням його улюбленої тези «можем павтаріть» – бачите знову разом з американцями ділимо переможеного як в 1945.

Це схоже на «перемоги»Трампа в економічній війні проти світу під гаслом «great again»