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    Думки вголос

    Переведення політики у формат ТВ-шоу – це російська технологія

    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • Розсилка
    Переведення політики у формат ТВ-шоу – це російська технологія
    Колаж: Радіо Свобода

    Бажання Зеленського перетворити українську політику в шоу вартуватиме йому і тим, хто його веде, величезних зусиль і не дасть результату

    Зеленський програє, бо він не політик. Його природнє середовище – шоу.

    У політиці йому не комфортно. Тож він перетворює її на шоу. Такою стала й кампанія – яскрава і беззмістовна. Таким він бачить своє правління країною у разі перемоги.

    Але політика – не шоу. У ній немає дублів і можливостей перезаписати невдале рішення. У ній немає суфлера з готовими відповідями. Її актори не дотримуються прописаного сценарію.

    «Незабаром на екранах країни, в 3-D форматі, 4K якості: «Зеленський зміцнює гривню, або Долар знову по вісім». До кінця року у прокаті нове, яскраве, феєричне...».

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    Він грає, ми дивимося, реальність зачекає – це його бачення того, як керувати країною і нами.

    Комусь цього досить. Але не всім.

    Мені ні, бо я громадянин, а не глядач. Нас мільйони, громадяни сильніші.

    Бажання Зеленського перетворити українську політику в шоу вартуватиме йому і тим, хто його веде, величезних зусиль і не дасть результату.

    Ще більшою може бути ціна за цю виставу для держави, що відстоює незалежність у війні.

    Переведення політики в формат ТВ-шоу – це російська технологія. В Україні вона, як і всі інші російські, зазнає краху. Тому, що їхні автори щиро вірять: «Ми – один народ».

    Джерело: Радіо Свобода

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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