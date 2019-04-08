Переведення політики у формат ТВ-шоу – це російська технологія
-
Розсилка
Бажання Зеленського перетворити українську політику в шоу вартуватиме йому і тим, хто його веде, величезних зусиль і не дасть результату
Зеленський програє, бо він не політик. Його природнє середовище – шоу.
У політиці йому не комфортно. Тож він перетворює її на шоу. Такою стала й кампанія – яскрава і беззмістовна. Таким він бачить своє правління країною у разі перемоги.
Але політика – не шоу. У ній немає дублів і можливостей перезаписати невдале рішення. У ній немає суфлера з готовими відповідями. Її актори не дотримуються прописаного сценарію.
«Незабаром на екранах країни, в 3-D форматі, 4K якості: «Зеленський зміцнює гривню, або Долар знову по вісім». До кінця року у прокаті нове, яскраве, феєричне...».
Він грає, ми дивимося, реальність зачекає – це його бачення того, як керувати країною і нами.
Комусь цього досить. Але не всім.
Мені ні, бо я громадянин, а не глядач. Нас мільйони, громадяни сильніші.
Бажання Зеленського перетворити українську політику в шоу вартуватиме йому і тим, хто його веде, величезних зусиль і не дасть результату.
Ще більшою може бути ціна за цю виставу для держави, що відстоює незалежність у війні.
Переведення політики в формат ТВ-шоу – це російська технологія. В Україні вона, як і всі інші російські, зазнає краху. Тому, що їхні автори щиро вірять: «Ми – один народ».
Джерело: Радіо Свобода