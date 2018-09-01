Чим запам'яталися перші сто днів нового президентства Путіна?

Григорій Явлінський Російський політик та економіст

Григорій Явлінський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

І навіть чемпіонат світу з футболу не допоміг

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У Путина не было президентской программы – ни экономической, ни политической, никакой. Не было и нормальной президентской кампании – он не встречался с простыми избирателями, не ездил по обнищавшим российским городам. Не было дебатов – ему нечего было ответить на сложные и острые вопросы. Но 18 марта 2018 года Путин стал снова президентом, возглавив страну в пятый раз подряд.

В августе исполнилось сто дней со дня его очередного вступления в новую старую должность. Чем запомнились первые сто дней нового президентства Путина? Повышением пенсионного возраста, увеличением НДС, новыми антироссийскими санкциями и падением рубля, нарастающей изоляцией и усугубившимся конфликтом с Западом, а также голодовкой Олега Сенцова, пытками в колониях, уголовными делами за публикации в соцсетях… И даже чемпионат мира не помог, про футбол уже все забыли.

Все это политика победившего меньшинства, подавляющего меньшинства — тех, кому выгодно бессрочное сохранение системы Путина в неизменном виде.

Джерело: Эхо Москвы

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