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    Думки вголос

    Чим запам'яталися перші сто днів нового президентства Путіна?

    • Григорій Явлінський

      Російський політик та економіст

    • Розсилка
    Чим запам'яталися перші сто днів нового президентства Путіна?

    І навіть чемпіонат світу з футболу не допоміг

    Мовою оригіналу

    У Путина не было президентской программы – ни экономической, ни политической, никакой. Не было и нормальной президентской кампании – он не встречался с простыми избирателями, не ездил по обнищавшим российским городам. Не было дебатов – ему нечего было ответить на сложные и острые вопросы. Но 18 марта 2018 года Путин стал снова президентом, возглавив страну в пятый раз подряд.

    В августе исполнилось сто дней со дня его очередного вступления в новую старую должность. Чем запомнились первые сто дней нового президентства Путина? Повышением пенсионного возраста, увеличением НДС, новыми антироссийскими санкциями и падением рубля, нарастающей изоляцией и усугубившимся конфликтом с Западом, а также голодовкой Олега Сенцова, пытками в колониях, уголовными делами за публикации в соцсетях… И даже чемпионат мира не помог, про футбол уже все забыли.

    Все это политика победившего меньшинства, подавляющего меньшинства — тех, кому выгодно бессрочное сохранение системы Путина в неизменном виде.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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