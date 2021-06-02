Скільки коштуватимуть обійми Путіна та Лукашенка

Розрив між політикою Путіна і реальністю критично збільшується

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В минувшие выходные в Сочи обнимались Путин и Лукашенко. Между объятьями и застольями договорились среди прочего оказать поддержку белорусскому диктаторскому режиму за счет российских граждан еще на 500 млн долларов. Но это не самая большая цена сочинских объятий.

В июле 2014 года над Донбассом был сбит малазийский «Боинг». Погибло 298 человек. В мае 2021-го над Беларусью в нарушение международного права, с использованием истребителя МиГ-29 был принужден к посадке самолет ирландской авиакомпании Ryanair. В минском аэропорту 170 пассажиров рейса насильно обыскали и удерживали несколько часов, двое пассажиров – белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его спутница гражданка России Софья Сапега – были арестованы. И хотя эти события разделяют почти семь лет и более тысячи километров, есть у них один ярко выраженный общий знаменатель, и это — Россия.

Ключевая причина трагедии 2014 года в небе над Донбассом – война на востоке Украины, ответственность за которую несет Кремль. Ключевые причины инцидента у белорусско-литовской границы – фальсификация итогов президентских выборов в Беларуси и, как следствие, жестокое подавление режимом Лукашенко гражданского протеста, установление диктатуры государственного террора. Все это происходило и происходит при прямой и всесторонней поддержке Москвы.

В связи с этим происходящее в Беларуси следует рассматривать в более широком контексте агрессивной российской политики «ограниченного суверенитета», то есть принудительного подчинения Кремлю и навязывания своей воли соседним странам. И дело уже давно не в теоретическом «признании» или «непризнании» за Россией права на региональные зоны влияния. Главная проблема — в категорической неприемлемости такой политики в отношении Беларуси, Украины, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии…

При этом различные санкции и постоянные разговоры о давлении и цене, которую должны заплатить за свое поведение репрессивные режимы, лишь ширма, призванная скрыть зияющую политическую пустоту. Тем временем и российский, и белорусский режимы сделали парадигму «осажденной крепости» и противостояния с ЕС и США ядром своей идеологии и пропаганды. Поскольку жертвовать интересами граждан и будущим своих стран для Путина и Лукашенко давно не проблема, режимы делают вид, что санкции и давление на Москву и Минск являются просто закономерными враждебными акциями, и используют эту ситуацию для распространения лжи и тотальной пропаганды ненависти.

Сообщают, что западные санкции в отношении белорусских предприятий обойдутся России в 5 млрд долларов. Очевидно, что такая санкционная политика окончательно замкнет Беларусь на Россию и приведет к ее поглощению — последние действия Запада безальтернативно толкают Лукашенко в объятия России. Вот так и получается, что шума много: санкции, давление, бойкот, – а ситуация со свободой человека в странах с авторитарными режимами ухудшается. Причем это глобальная тенденция – от Гонконга до Минска (см. «Массовые протесты и современный мир», январь 2021).

Байден заявил, что на июньском саммите в Женеве будет говорить с Путиным о правах человека, вероятно, затронет и ситуацию в Беларуси. Но последние события в России (обыски у Дмитрия и Геннадия Гудковых, арест Андрея Пивоварова, запугивание и давление на других политических активистов, матпомощь минскому диктатору) указывают на то, что предстоящая встреча президентов США и России будет напоминать скорее переговоры Трампа с северокорейским Ким Чен Ыном летом 2019 года – громко поданные, но по сути совершенно пустые и бессмысленные. Стороны как-то договорятся о следующих переговорах по торможению распада системы ядерного сдерживания и извлекут для себя какие-то пиар-выгоды, но в политике, в реальной жизни все останется как есть.

Об осознанном выборе российской власти – противопоставлении экономически слабой и зависимой от ядра мирового капитализма страны большей части мира – разговор шел еще шесть–семь лет назад (см. «Осознанный выбор?», февраль 2015). Тем временем разрыв между политикой Путина и реальностью критически увеличивается. Надо понимать, что, не найдя выход из тупика, в котором оказалась демократия на постсоветском пространстве, нельзя даже надеяться на создание надежной системы европейской безопасности, более того – невозможно вообще говорить о полноценном развитии Европы в XXI веке. Это один из ключевых вопросов мирового порядка. Нарастание авторитаризма, его бесперспективность, с одной стороны, и шаблонные подходы к демократии вместе с глубоким и системным непониманием происходящего мировыми политическими элитами – с другой, не сулят ничего хорошего в обозримом будущем и остро ставят вопрос об ответственности не только политиков, но и всего российского общества перед будущим, новыми поколениями и страной.

Джерело: Эхо Москвы

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