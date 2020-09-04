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    Думки вголос

    Отруєння Навального: чому ніхто у світі не вірить Росії

    • Григорій Явлінський

      Російський політик та економіст

    • Розсилка
    Олексія Навального отруїли речовиною з групи &laquo;Новачок&raquo; - Отруєння Навального: чому ніхто у світі не вірить Росії
    Олексія Навального отруїли речовиною з групи «Новачок»

    У Росії погана репутація - вона її отруїла отрутою власної брехні

    Мовою оригіналу

    Почему никто — ни одно государство в мире, ни одна международная организация — не верит тому, что говорят в России об отравлении Навального?

    Наверное, потому что никто, кроме России, не занимается подменой пробирок с мочой своих спортсменов. Наверное, потому что только «туристы» из России по подложным документам ездят любоваться достопримечательностями Солсбери и там внезапно кого-то отравляют. Наверное, потому что именно российские власти ведут гибридные и криминальные войны в других странах мира и тайно хоронят своих граждан, погибших на этих войнах.

    А были ведь еще взрывы домов в Москве, отравление Юрия Щекочихина, убийство Бориса Немцова у стен Кремля… Расследования всех этих дел утонули во лжи, которой потворствовали в самых высоких эшелонах российской власти.

    Погрязшее во лжи и фальсификациях, полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения.

    Ложь — это оружие для борьбы с врагом, а поскольку путинские власти считают себя «отдельной цивилизацией», то своей миссией они видят противостояние Западу и бессменное нахождение у власти. Поэтому непрерывно врут и всему миру, и собственному народу. Почти всегда и почти во всем.

    В мире нет справедливости, нет глобального суда. Но есть общепринятые нормы, есть институт репутации. У России отрицательная репутация — она ее отравила ядом собственной лжи. Это значит, что никто в мире не верит почти ничему, что говорят в Кремле. Теперь, после более чем вековой лжи, для восстановления репутации потребуется переоснование российского государства.

    Алексею Навальному скорейшего выздоровления! Сил его родным и близким!

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія Путін путінський режим отруєння Олексій Навальний
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