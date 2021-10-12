Стаття Медведєва про Україну. Росія рухається до війни

Поки це тільки слова. Але слова ці написані вже на мові війни

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Опубликованная Путиным в июле статья об Украине была дописана вчера Медведевым. И если кто-то до сих пор сомневался в намерениях, то теперь все стало очевидно: Россия движется к войне.

Нет смысла обсуждать ни форму, ни содержание того, что было опубликовано за подписью бывшего президента России, а ныне зампреда Совбеза РФ. Понятно, что грубые ксенофобские и шовинистические заявления в адрес соседнего суверенного государства есть не что иное, как провокация.

Нет и особого смысла анализировать то, что предшествовало появлению этого текста (попытка определить темы для обсуждения на гипотетических переговорах Путина и Зеленского), или то, с чем совпала публикация (визит в Киев и Москву замгоссекретаря США Нуланд и телефонные переговоры Путина с Меркель и Макроном). Даже без всяких совпадений для подобной писанины не бывает удачного или неудачного момента. Такая статья – истерический отказ от переговоров. И, конечно, это провал. Провал дипломатический, провал моральный, провал государственный.

Июльская статья Путина, помимо всего прочего, была еще и предупреждением всей нашей стране, декларацией о намерениях. Хаотичный уход американцев из Афганистана в августе этого года, создав ощущение развязанных рук, еще больше приблизил войну, сделал ее более реальной (См. «Провал», 11.09.2021). Однако в сентябре у граждан России была возможность высказаться против войны с Украиной в любой момент – на думских выборах нужно было проголосовать за единственную партию, поставившую антивоенную повестку в центр своей программы. Но голосование за коммунистов вместе с Шойгу и Лавровым только укрепило власть в намерениях.

Собственно, для Кремля эти выборы были прежде всего плебисцитом в поддержку имперского национализма и советской политики ограниченного суверенитета. А насколько в такой системе вообще нужен парламент, подробно объяснил другой кремлевский писатель в статье, по удивительному стечению обстоятельств тоже опубликованной вчера.

Следующий шаг в агрессии России по отношению к Украине не заставил себя долго ждать. Пока это только слова. Но слова эти написаны уже на языке войны.

Джерело: Эхо Москвы

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