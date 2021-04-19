Путін несе персональну відповідальність за пропаганду війни з Україною

Війна – це важка травма для цілого покоління: достатньо згадати Афганістан і Чечню

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До чего нужно было довести страну, чтобы в 2021 году буквально из каждого российского утюга говорили о возможной войне с Украиной? Что нужно было сделать с людьми, чтобы они всерьез обсуждали, чем может угрожать украинская армия Ростову-на-Дону, Таганрогу, Белгороду? Во что нужно было превратить СМИ, чтобы те с утра до вечера нагнетали атмосферу ненависти – не только к украинцам, не только к Западу, но и к собственным гражданам, которые осмеливаются выступать против режима и против войны?

Помимо международных преступлений, таких как аннексия Крыма, развязывание и спонсирование войны в Донбассе, Владимир Путин несет персональную ответственность за пропаганду войны. Никак иначе, кроме как тяжелейшим преступлением без срока давности, нельзя назвать доведение страны и людей до войны с ближайшим соседом. И можно сколько угодно показывать пальцем на украинское руководство, можно сколько угодно кричать, что русофобы в США и Европе пытаются нам насолить и провоцируют обострение конфликта в Донбассе. Путин – президент страны с огромным ядерным потенциалом и амбициями влияния на политику по всему миру – от Южной Америки до Центральной Африки. И что, такая большая и влиятельная Россия не может погасить войну у своих рубежей? Не может способствовать завершению семилетнего кровопролития, унесшего жизни уже свыше 13 тысяч человек?

Ответ: нет, не может. Потому что не хочет, не желает. Именно Россия, путинская Россия, развязала эту войну в 2014 году, чтобы сохранить политический контроль над Киевом и любыми средствами помешать европейской интеграции Украины. Все эти годы именно Москва спонсировала и поддерживала боевые действия на востоке Украины. Потому что тлеющие и разгорающиеся время от времени конфликты вдоль российских границ – это тот самый «пояс нестабильности», который сохраняет за Россией рычаги влияния на соседних территориях (в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Донбассе). У такой политики есть свое название – имперский национал-шовинизм с концепцией «ограниченного суверенитета». Эту доктрину послевоенного СССР Россия уже много лет пытается применить в отношении своих ближайших соседей.

Сегодня, чтобы отвлечь внимание от внутренних политических проблем и вернуть утраченную популярность Путину, как и в «крымском» 2014-м, в Кремле судорожно ищут популистские решения. Там полагают, что даже просто громкое бряцание оружием произведет большое впечатление на россиян, а «маленькая победоносная война» принесет режиму огромные политические дивиденды.

Но важно помнить, что война только сквозь кремлевскую амбразуру видится инструментом укрепления путинского режима. На самом деле для России война с Украиной – это в первую очередь страшное преступление, это массовое убийство людей, это гробы, в которых будут возвращаться солдаты по обе стороны границы к своим матерям, женам и детям. Война – это полная изоляция от всего мира. Война – это тяжелые экономические последствия для всей страны и для каждого гражданина. Война – это тяжелейшая травма для целого поколения: достаточно вспомнить Афганистан и Чечню. Спекулировать на теме войны могут только политики-банкроты, хорошо оплачиваемые «политологи», бесконечно и безгранично лгущие СМИ.

Будто не было миллионов погибших, будто не было ни обрушившегося мира 22 июня, ни 9 мая со слезами на глазах. И сегодня госпропаганда, изо всех сил подталкивая к войне «малой кровью на чужой территории», снова бодро распевает: «Если завтра война, если завтра в поход…»

Массированная целенаправленная пропаганда ненависти, которая захлестнула практически все российские СМИ, и разжигание в людях смертельной розни сегодня направлены против Украины. Но эта ненависть обязательно вернется бумерангом в Россию. Подталкивание миллионов людей к войне необратимо калечит умы и души. По сути, это доведение до самоубийства, преступление без срока давности, за которое придется отвечать всем тем, кто толкал к этому страну и людей.

Нет таких целей, задач, аргументов, которые могли бы оправдать войну с Украиной. Даже с позиций так называемого романтического национализма такая война не защита, а полный разгром русского мира и русской цивилизации. За возможной войной стоят исключительно личные амбиции, ложные представления об устройстве современного мира и о будущем России.

Сегодня говорить нужно только об одном – как остановить войну, которая продолжается уже семь лет и в эти дни может разгореться с новой силой и в новых масштабах. Чтобы реально, а не на словах добиваться прекращения кровопролития в Донбассе, необходимо реализовать план урегулирования, который был опубликован еще в начале 2018 года. Потому что главная и в конечном счете единственная задача настоящей политики – сохранение человеческой жизни и достоинства.

Джерело: Эхо Москвы

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