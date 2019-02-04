Нові перегони озброєнь закінчаться для Росії трагічною поразкою

Григорій Явлінський Російський політик та економіст

Григорій Явлінський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Росії Володимир Путін

Щорічні витрати США на оборону в 10 разів перевищують аналогічні показники Росії

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Договор РСМД больше не действует. Москва заявляет о начале работы по созданию новых видов ракет. Угроза безопасности России и Европы возрастает многократно. Занималась ли Россия разработкой и испытаниями ракеты в нарушение ДРСМД, что стало формальной причиной выхода США из этого договора – неизвестно. Россия отвергает обвинения. Однако непрерывное государственное вранье по каждому поводу подвергает серьезным сомнениям утверждения российских властей.

Прозвучавшие 2 февраля российские заявления о фактическом выходе из ДРСМД проясняют логику путинских стратегов, становятся понятными их представления о безопасности страны. Для них безопасность – это не столько защита населения России, сколько способность пробить американскую ПРО и нанести максимальный ущерб США и их союзникам. А критические угрозы своему населению в расчет не берутся. Возможно, это от того, что президент уже пообещал, что россияне попадут в рай, а «они» просто сдохнут.

«Они объявили о том, что занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», – заявил в субботу Путин. То же самое! Это при том, что ежегодные расходы США на оборону почти в 10 раз превышают российские, производительность труда в России в 5 раз меньше, чем в Америке, а средняя зарплата в российской IT-отрасли в 7 раз ниже и российский инженер зарабатывает в 3,5-4 раза меньше, чем американский. Это означает, что для России гонка вооружений снова станет невероятно тяжелым, возможно, критическим экономическим бременем, делающим перспективы развития страны плохо предсказуемыми.

В целом происходящее — поражение путинской внешней и оборонной политики. Это поражение, за которое нашей стране придется очень дорого заплатить.

Джерело: Эхо Москвы

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