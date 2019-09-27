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    Думки вголос

    У Росії все активніше закликають навести сталінський порядок

    • Григорій Явлінський

      Російський політик та економіст

    • Розсилка
    У Росії все активніше закликають навести сталінський порядок

    В Москві на останніх виборах до міської думи комуністи-сталіністи отримали помітну підтримку виборців

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    Историк-исследователь, руководитель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев всю свою жизнь боролся за историческую правду, рассказывал об убийствах невинных людей, наших соотечественников. Это он обнаружил места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в карельском Сандармохе. Но путинским властям, продолжателям дела большевиков-сталинистов, не нужны разоблачения преступлений их предшественников, идеологов и вождей, которыми они восхищаются (пока еще непублично).

    «Сталинский порядок в ЖКХ» — это уже не угроза, а рекламный слоган. Поэтому власти пытаются всячески доказать, что в Сандармохе лежат останки кого угодно, но только не невинных жертв большевистско-сталинского террора. А чтобы ученые не искали правду и чтобы никому неповадно было даже задумываться о прошлом, в отношении историка Юрия Дмитриева сфабриковали грязное дело — сначала одно, потом второе — и посадили в тюрьму. Дмитриев сидит почти четыре года. На днях его арест продлили до конца декабря.

    А в Москве на последних выборах в городскую думу коммунисты-сталинисты получили заметную поддержку избирателей. И теперь, когда власти будут еще шире применять репрессии против инакомыслящих, против участников уличных протестов, не стоит удивляться. Потому что голосование за сталинистов — это зеленый свет возврату к сталинскому порядку не только в ЖКХ, но и во всех других сферах жизни.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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