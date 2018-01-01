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    Думки вголос

    Чому прокурор Марта Борщ стала адвокатом одіозного втікача Олександра Онищенка

    Цинічно, відверто, nothing personal only business
    Мовою оригіналу Капитализация имиджа. Американский прокурор Марта Борщ, которая прославилась делом Лазаренко и другими расследованиями, и более полутора лет была одним из основных кандидатов на пост аудитора Нациольнального антикоррупционного бюро Украины, отказалась от дальнейшего соискания этого поста. Информацию об этом Борщ переслала
    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 11:44
    • Розсилка
    Американський прокурор Марта Борщ
    Американський прокурор Марта Борщ

    Цинічно, відверто, nothing personal only business

    Мовою оригіналу

    Капитализация имиджа. Американский прокурор Марта Борщ, которая прославилась делом Лазаренко и другими расследованиями, и более полутора лет была одним из основных кандидатов на пост аудитора Нациольнального антикоррупционного бюро Украины, отказалась от дальнейшего соискания этого поста. Информацию об этом Борщ переслала украинским правоохранительным органам еще две недели назад, сегодня это стало публичным.

    Марта Борщ получила предложение и стала адвокатом беглого народного депутата Александра Онищенко, который проходит по делу о коррупции в «Укргазвидобуванни».

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    Это дело расследует как раз НАБУ и САП, которые добиваются выдачи Онищенко Украине. Таким образом, теперь Марта Борщ будет не на стороне государства, а против НАБУ. И основной ее задачей будет не допустить экстрадиции Онищенко в Украину.

    Создав публичную репутацию в Украине и за рубежом как авторитетный борец с коррупцией и государственный деятель, Борщ сделала выбор движения в противоположную сторону.

    Цинично, откровенно, nothing personal only business.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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