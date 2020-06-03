Історія про «викрадення» Росією солдата Добринського обернулася великою ганьбою

Справа Добринського демонструє системну проблему нашого суспільства. Молодь заражена алкоголем, наркотиками та ігроманією

Мовою оригіналу

Российские СМИ выложили видео добровольного перехода солдата 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Добринского на российские позиции в Крыму. Видно, что Добринский идет к россиянам сам, размахивая руками и явно в неадекватном состоянии.

Сам Добринский рассказал, что он не находился на посту, а пил алкоголь и курил наркотики в ближайшем селе, и будучи сильно нетрезвым решил пойти к врагу.

Дааа... История с «похищением» солдата 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского обернулась большим позором.

Вспоминаю случай 5 сентября 2015-го года, когда трое бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады сильно набухались и тоже пошли сдаваться в плен россиянам. Ничего с тех пор в армии не поменялось, как видно. Хотя нет - тогда стыдливо молчали, а сейчас запустили недостоверные сообщения.

Напомню, первоначально Военная служба правопорядка заявила, что Добринский «был похищен».

А затем командование Десантно-штурмовых войск заявило, что Добринский был похищен, а на земле обнаружены «следы борьбы». При этом КДШВ отметило, что Добринский нес службу с оружием.

И вот мы посмотрели запись и какие выводы можно сделать из этой записи и слов солдата:

1. Евгений Добринский, судя по всему, был неадекватен и двигался под воздействием алкоголя или наркотиков. Добринский не был похищен. Он не оказывал сопротивления врагу. Печально. Добринский из Ровенской области, единственный сын у матери, его ждет жена с маленьким ребенком... В любом случае он не достоин находиться в рядах ВСУ.

2. Добринский говорит, что не был на задании, и потому был не вооружен. А ВСП и КДШВ заявили, что он был на задании и нес службу на наблюдательном пункте - то есть оставил там свое оружие. Если Добринский не был в карауле, значит следует изучить действия боевого охранения, которое пропустило его к врагу по какой-то причине. Если Добринский был в карауле, и незаметно перешел к врагу, значит проблемы есть в организации службы. Детально разобраться можно только после возвращения человека.

3. Информация о происшествии, которую первоначально сообщили Военная служба правопорядка и командование Десантно-штурмовых войск, требует специальной проверки. Почему в официальных сообщениях было допущено такое грубое искажение информации? Кто отвечает за это вранье?

4. В армии алкоголизм и наркотики по-прежнему являются стихийным бедствием в очень многих воинских частях. В 13-м батальоне за три месяца командованием было составлено 32 рапорта на употребление алкоголя различными военнослужащими (и это без учета Добринского). Почему? Качество человеческого материала даже в элитных десантно-штурмовых войсках, де-факто, является не высоким. И это проблема большинства наших воинских частей, надо признать честно. Не мотивированных заробитчан в нашу армию набирают для затыкания дыр в комплектовании, потому что по другому заполнить штаты нельзя. А сократить штаты никто не хочет. Поэтому брать приходится всех подряд - тех, кому в армии не место, кого надо на самом деле лечить... После такого затыкания в трудные условия попадают мотивированные и достойные бойцы, многие не выдерживают, когда во время войны насаждается уставщина. А как без уставщины, если офицеры вместо боевого управления занимаются бесконечным усилением дисциплины, потому что ничего другого с массой малобоеспособных заробитчан делать и не получится. Проблема эта системная, и хотя по данному эпизоду надо установить персональную ответственность, но следует понимать - за отсутствие реформ в армии также отвечают и командиры и политики.

5. Дело Добринского показывает и системную проблему нашего общества. Молодежь заражена алкоголем, наркотиками, игроманией. Это безвольные, слабохарактерные люди, которым трудно проявить свои качества в любой среде. Воспитание и образование молодежи создает нам очень слабый мобилизационный ресурс.

6. Какое решение проблемы? Реформа армии, которая позволит полностью отказаться от совка, показухи, от набора заробитчан, которые имитируют армию, но не являются армией. Для этого нужна новая концепция развития армии, где в основе будет заложено превосходство качества над количеством. Где боеспособность и боеготовность определяет не численность, а способность эффективно поражать врага. Только такой подход позволит полностью перестроить армию.

7. В ближайшее время Добринского вернут в Украину. Надеюсь, полное расследование его действий произойдет в кратчайшие сроки, и мы узнаем полную информацию по данному скандалу. Но дело Добринского - это просто один из многих резонансных сигналов, которые показывают критическое состояние сил обороны и необходимость скорейших изменений.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»