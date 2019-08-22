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    Думки вголос

    Європейські країни рішуче виступили проти ініціативи Трампа повернути Росію в G8

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Фото: AFP - Європейські країни рішуче виступили проти ініціативи Трампа повернути Росію в G8
    Фото: AFP

    Загроза усунено, Україна отримала повну підтримку в захисті Криму!

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    Канцлер Германии Ангела Меркель первой выступила против возвращения России в клуб самых могущественных стран мира. Причины, по которым РФ исключили из G-7 полностью сохраняются - а исключение произошло в марте 2014-го в знак протеста против оккупации Крыма.

    После Меркель выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Учитывая то, что случилось в Солсбери и в Украине, я должен сказать, что солидарен с Меркель во мнении, что России пока не время возвращаться в G7».

    Затем президент Франции Макрон выступил с новым заявлением - в жестком тоне, который не допускает никаких компромиссов:

    «Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращении России в G8 стратегической ошибкой из-за неразрешенной ситуации на Украине. По мнению Макрона, восстановление России в клубе без каких-либо условий будет признанием слабости G7.

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    «Это бы означало, что семь стран, которые пять лет назад приняли решение отстранить Россию, признают неэффективность того решения», — заявил Макрон».

    Заявление Трампа выглядит очень непоследовательно, американский лидер ведет свою дипломатическую игру с Путиным. О возвращении РФ в клуб семи Трамп сказал после введения на этой неделе очередного пакета американских санкций против России - за отравление в Солсбери, и накануне своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому Трамп отвесил немало комплиментов.

    Думаю, что инициатива Трампа была непродуманной «проверкой реакции», эдаким комплиментом для Путина. Сказал Трамп явную нелепость - ведь исключили Россию из «семерки» из-за Крыма, причем тут этот вопрос к урегулированию ситуации на Донбассе?

    Как бы то ни было, США остаются нашим ключевым союзником, их поддержка неоценима, и Украина все плотней входит в сферу американских интересов. С президентом, который пытается внедрить методы бизнес-переговоров в глобальную геополитику, где такие резкие ходы результатов не дают.

    В общем, в результате прошла такая перекличка ведущих европейских держав по вопросу Крыма, и Украина получила поддержку своего курса.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Крим Росія США Німеччина Ангела Меркель Путін Велика сімка Франція Еммануель Макрон Борис Джонсон
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