Європейські країни рішуче виступили проти ініціативи Трампа повернути Росію в G8

Фото: AFP

Загроза усунено, Україна отримала повну підтримку в захисті Криму!

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Канцлер Германии Ангела Меркель первой выступила против возвращения России в клуб самых могущественных стран мира. Причины, по которым РФ исключили из G-7 полностью сохраняются - а исключение произошло в марте 2014-го в знак протеста против оккупации Крыма.

После Меркель выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Учитывая то, что случилось в Солсбери и в Украине, я должен сказать, что солидарен с Меркель во мнении, что России пока не время возвращаться в G7».

Затем президент Франции Макрон выступил с новым заявлением - в жестком тоне, который не допускает никаких компромиссов:

«Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращении России в G8 стратегической ошибкой из-за неразрешенной ситуации на Украине. По мнению Макрона, восстановление России в клубе без каких-либо условий будет признанием слабости G7.

«Это бы означало, что семь стран, которые пять лет назад приняли решение отстранить Россию, признают неэффективность того решения», — заявил Макрон».

Заявление Трампа выглядит очень непоследовательно, американский лидер ведет свою дипломатическую игру с Путиным. О возвращении РФ в клуб семи Трамп сказал после введения на этой неделе очередного пакета американских санкций против России - за отравление в Солсбери, и накануне своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому Трамп отвесил немало комплиментов.

Думаю, что инициатива Трампа была непродуманной «проверкой реакции», эдаким комплиментом для Путина. Сказал Трамп явную нелепость - ведь исключили Россию из «семерки» из-за Крыма, причем тут этот вопрос к урегулированию ситуации на Донбассе?

Как бы то ни было, США остаются нашим ключевым союзником, их поддержка неоценима, и Украина все плотней входит в сферу американских интересов. С президентом, который пытается внедрить методы бизнес-переговоров в глобальную геополитику, где такие резкие ходы результатов не дают.

В общем, в результате прошла такая перекличка ведущих европейских держав по вопросу Крыма, и Украина получила поддержку своего курса.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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