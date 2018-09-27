Отруєння Скрипалів: російські спецслужби зганьбилися на очах у всього світу

Історіям російських шпигунів про їхню мандрівку до Англії не повірили навіть в Росії

І ці люди ще комусь погрожують...

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Сейчас еще только предстоит осознать, что расследование покушения на Скрипалей стало одним из самых унизительных провалов в истории российских спецслужб - британская разведка выявила целую группу секретных агентов ГРУ ВС РФ по российской паспортной базе данных!

Сюжет для комедийного фильма, когда зрители скажут - «в жизни так не бывает». Еще как бывает!

Оказывается, британские спецслужбы купили базу данных российской миграционной службы. И обнаружили, что паспорта киллеров в базе хранились с пометкой «с.с.» - совершенно секретно, а зарегистрированы паспорта были на адрес комплекса зданий Главного разведуправления Генерального штаба ВС РФ на Хорошевском шоссе!

Поэтому вначале британцы пробили по другим российским базам данных киллера «Боширова» - и оказалось, что это настоящий полковник ГРУ Анатолий Чепига!

Оказалось, что такие же пометки в паспортной системе и одинаковый адрес регистрации на Хорошевском шоссе позволили вычислить целую группу сотрудников российской военной разведки! Немало российских шпионов отмечены и благодаря этому разоблачены в базе данных. Такого фокуса еще не было.

Отравитель оказался полковником ГРУ ВС РФ Анатолием Чепигой, и получил Героя России в декабре 14-го за участие в «гражданской войне» в Украине. Еще один типичный «шахтер», наверное тоже отпуск брал, на шпиль собора посмотреть...

Можно только поздравить британские спецслужбы с историческим успехом. А уровень организации и развития нашего противника РФ не перестает поражать. И эти люди грозят всему миру...

Джерело: блог Юрія Бутусова

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