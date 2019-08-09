Про що домовилися Зеленський і «Арселор»

Цікаво, про що тепер Зеленський буде домовлятися з Рінатом?

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30 июля в Офисе президента состоялась встреча, организованная на высшем дипломатическом уровне - президент Зеленский и руководство «Арселора». Повод для встречи - уголовное дело СБУ по экоциду и бурная реакция иностранных дипломатов, вставших на защиту «Арселора». Это одно из самых показательных для иностранных инвесторов дел.

И это огромная надежда для жителей Кривого Рога, которые ежедневно дышат выбросами и страдают от связанных с этим заболеваний. Итак, согласно соглашению сторон, которое есть в распоряжении Цензор.Нет, и подписано гендиректором «Арселора» Парамжитом Калоном, «Арселор» обязуется:

1. Завершить свою инвестиционную программу за пять лет, и вложить еще 1,8 миллиарда долларов инвестиций, что позволит уменьшить вредные выбросы на 50-55%. А в ближайшее время предприятие обязалось сократить вредные выбросы на 10-15%. То есть быстрых радикальных решений не будет - быстрым может быть только закрытие предприятия. «Арселор» признает, что они делают 2/3 вредных выбросов в Кривом Роге (и намекает тем самым, что еще треть добавляют предприятия Ахметова).

2. Выделять по 100 миллионов гривен в год (сколько лет не указано) для финансирования онкологической больницы.

3. Выплатить 50 миллионов гривен в течение двух лет на финансирование стадиона «Металлург» в Кривом Роге.

4. Выделить отходы металлургии для проекта строительства новых бетонных дорог в Украине.

Индусы написали в тексте: «чтобы страна двигалась вперед, необходима эффективная система власти с одинаковыми, честными для всех участников процесса правилами и подходами». То есть прямым текстом намекнули Офису президента - для доверия инвесторов такие же суровые расследования должны пройти и по всем другим загрязнителям окружающей среды. А в топ-10 вместе с «Арселором» - предприятия Ахметова, подарившего по просьбе президента «скорые помощи».

Интересно, кто теперь и как зафиксирует сокращение выбросов на 10-15% - надо бы это продемонстрировать обществу.

Дело по экоциду СБУ не закрыто, но каких-то проблем, мешающих работе «Арселора» по данному поводу СБУ создавать пока не будет.

Интересно, о чем теперь будут договариваться с Ринатом - будет ли он платить свою долю.

И когда такие же договора с олигархами Зеленский начнет заключать по другим городам?

Джерело: блог Юрія Бутусова

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