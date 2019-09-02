Про зменшення контрабанди та зростання надходжень до бюджету

Дуже багато корупційних струмочків команді Зеленського вдалося обірвати. Але контрабандний ринок не легалізувався, а завмер в очікуванні - кому нести?

«Действительно, на таможне и на границе очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу, ну возьмите, ну пойдите. Да, остановили большое количество контрабанды».

Президент Украины Владимир Зеленский, 31.08.

Уменьшение контрабанды в разы заставляет предположить, что и поступления в бюджет после остановки контрабанды возросли в разы. Но статистика говорит, что этого не произошло.

В июле 2019-го план поступлений с таможни в госбюджет был недовыполнен на 3%. Ждем статистику по августу, но чуда пока не произошло.

Очень многие коррупционные ручейки команде Зеленского удалось оборвать. Но контрабандный рынок не легализовался, а замер в ожидании - кому нести? Кто будет новым «смотрящим»? Неужели все пирамиды обломают и все потоки пойдут в бюджет?

Но пока выстраивается новая система, кое-где пытается работать и старая. Сейчас на досмотрах коммерческих грузов в Одесском порту все чаше заявляется ГБР. Советником главы ГБР, например, является до сих пор Александр Моргун - известный в прошлом таможенник времен Януковича, который занимал посты по «борьбе с контрабандой». Он очень пригодился в команде Насирова, который в 2016-м назначил его заместителем к главе Одесской таможни Марушевской, но Марушевская устроила большой скандал, и Моргуну «поработать» не дала - под угрозой мусорной люстрации. И тем не менее, место при власти Моргун нашел. И занимается привычными темами - тем более, что с должности «борца с контрабандой» на таможенные посты в Одессе вернулись такие известные начальники как Домнич, которые подвешены на различные фактовые дела, и легко управляемы силовиками. Дембельские аккорды звучат на таможне в Одессе.

А по сути совещания кабмина и силовиков - Уменьшение контрабанды надо измерять по повышению поступлений в бюджет - других объективных показателей нет.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»