Протести у Москві. Російське суспільство вдає, що нічого не відбулось

Протестна акція у Москві, липень 2019 року Фото: Reuters

Про реакцію росіян на протести у столиці РФ

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Разгон демонстрации в России из-за выборов в Мосгордуму показал Украине насколько важна наша свобода выбора, насколько важен разрыв с РФ, и насколько дорого выбор обходится в дикой стране, где никакой свободы нет.

Итак:

На выборах в Москве власти не допустили ни одного оппозиционного кандидата - только от правящих партий.

Не допустить к выборам легко - в России кандидат обязан собирать подписи граждан для своего выдвижения, и всегда можно найти, что какие-то подписи чему-то не соответствуют, причем нарушения обнаружены только у оппозиционеров.

В 12 миллионном городе на акцию протеста против лишения гражданских прав вышло около 10 тысяч человек.

Не допустить к протестам легко - в России любые массовые мероприятия более одного участника требуют разрешения властей, и митинг не разрешили.

На митинге протеста против отказа гражданам в элементарных избирательных правах было задержано рекордное для РФ число протестующих - 1100 человек.

Лидер оппозиции Навальный, которого задерживают накануне всех протестных акций за организацию беспорядков, отравлен неизвестным химическим веществом прямо в своей тюремной камере.

Теперь все протесты прекратились, общество сделало вид, что ничего не произошло.

Вот такое государство хочет построить у нас Путин. Равнодушных, трусливых, несамостоятельных людей, недостойных называться гражданами, не понимающих свои права, и не стремящихся их получит. Вот что такое «русский мир». И с этим дикарством нам не по пути.

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