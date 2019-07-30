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    Думки вголос

    Протести у Москві. Російське суспільство вдає, що нічого не відбулось

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Протестна акція у Москві, липень 2019 року - Протести у Москві. Російське суспільство вдає, що нічого не відбулось
    Протестна акція у Москві, липень 2019 року
    Фото: Reuters

    Про реакцію росіян на протести у столиці РФ

    Мовою оригіналу

    Разгон демонстрации в России из-за выборов в Мосгордуму показал Украине насколько важна наша свобода выбора, насколько важен разрыв с РФ, и насколько дорого выбор обходится в дикой стране, где никакой свободы нет.

    Итак:

    • На выборах в Москве власти не допустили ни одного оппозиционного кандидата - только от правящих партий.
    • Не допустить к выборам легко - в России кандидат обязан собирать подписи граждан для своего выдвижения, и всегда можно найти, что какие-то подписи чему-то не соответствуют, причем нарушения обнаружены только у оппозиционеров.
    • В 12 миллионном городе на акцию протеста против лишения гражданских прав вышло около 10 тысяч человек.
    • Не допустить к протестам легко - в России любые массовые мероприятия более одного участника требуют разрешения властей, и митинг не разрешили.
    • На митинге протеста против отказа гражданам в элементарных избирательных правах было задержано рекордное для РФ число протестующих - 1100 человек.
    • Лидер оппозиции Навальный, которого задерживают накануне всех протестных акций за организацию беспорядков, отравлен неизвестным химическим веществом прямо в своей тюремной камере.
    • Теперь все протесты прекратились, общество сделало вид, что ничего не произошло.

    Вот такое государство хочет построить у нас Путин. Равнодушных, трусливых, несамостоятельных людей, недостойных называться гражданами, не понимающих свои права, и не стремящихся их получит. Вот что такое «русский мир». И с этим дикарством нам не по пути.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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