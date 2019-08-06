Загибель чотирьох бійців на Донбасі. Зеленський зобов'язаний зробити заяву

Можливо, слід скорегувати запланований графік президента та відвідати район бойових дій

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Сегодня в 11.00 четверо воинов 36-й бригады морской пехоты погибли под Павлополем от прямого попадания российского снаряда - минометной мины калибра 82 мм, накрученной на реактивный двигатель гранаты ПГ-7 вместо штатной боеголовки.

Перемирие в очередной раз нарушено российскими войсками. Война продолжается вопреки всем перемириям, вопреки всем обязательствам, вопреки всем договоренностям.

Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский обязан дать свою публичную оценку факту нарушения договоренностей и действиям РФ, а также высказать личные соболезнования родным и товарищам погибших. Ответственность на Зеленском.

Возможно, следует скорректировать запланированный график президента, посетить район боевых действий.

Война продолжается, и россияне не прекращают боевые действия. Активность минимальная, да, но именно благодаря этой тишине россияне смогли подобраться и взять точный прицел.

Одновременно, независимо от политических заявлений, необходимы эффективные ответные действия Объединенных сил по российским оккупантам. Причем необходимо видео, что «ответка» была полновесной.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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