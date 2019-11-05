Зеленський наповнює владу своїми особистими «любими друзями» та контрабандистами

Зеленський намагається зробити дієздатною систему влади Порошенка

Як будують управління державою президенти України

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Леонид Кравчук пытался быть либерален и правил госаппаратом, опираясь на советских бюрократов и красных директоров. Внешняя политика начиналась с дружбы с Россией, закончилась курсом на Запад. Властью не дорожил, и был готов делиться с бандитами и силовиками, вертикаль управления не строил.

Леонид Кучма был авторитарен и создал вертикаль управления из олигархов, наемных убийц и ручных судов. Властью дорожил, но вся она держалась на нем самом, а не на самостоятельных институтах. Внешняя политика начиналась с дружбы с Россией, закончилась курсом на Запад.

Виктор Ющенко пытался быть либерален и отдал власть «любим друзям» - бизнес-партнерам, а также приближенным к ним аферистам, мошенникам и контрабандистам. Властью не дорожил и был готов делиться с Тимошенко, Януковичем, МВФ, Путиным и кем угодно. Внешняя политика начиналась с дружбы с Западом, закончилась курсом к России. Вертикаль управления не строил.

Виктор Янукович был авторитарен, создал вертикаль управления с помощью бандитов, контрабандистов, считал убийство, рэкет и грабеж нормальными методами управления. Властью дорожил, но вся она держалась на нем самом, а не на самостоятельных институтах. Внешняя политика начиналась с дружбы с Путиным, ею и закончилась.

Петр Порошенко пытался быть либерален и авторитарен одновременно. Управлял всем сам лично с помощью сотрудников корпораций «Богдан» и «Рошен», воевал и одновременно делился кусками власти с коалицией «Нарфронта». Власть строилась фрагментированно, как мозаика, тут как свой бизнес, тут государственный интерес, тут что-то легально для всей страны, тут что-то воруем, тут мы говорим - надо по закону, а тут мы кого-то сажаем в тюрьму, потому что я так решил. Властью дорожил, но вся она держалась на нем самом, а не на самостоятельных институтах. Внешняя политика начиналась курсом на Запад при попытке выстроить партнерство с Россией. Вертикаль управления не строил.

Владимир Зеленский пытается сделать дееспособной систему власти Порошенко. Наполнив упавшую ему в руки державу своими личными «любими друзями», сотрудниками своей корпорации «95-й квартал», знакомыми олигархами, знакомыми контрабандистами, сотрудниками Кучмы, сотрудниками Януковича, сотрудниками Порошенко, сотрудниками «Нарфронта», и пытаясь их всех вдохновить своим видением будущего и высокими моральными принципами. То есть пытается выстроить устойчивость своей власти между той системой, что есть, и теми системами, что были. Пытается сам сажать преступников, сам контролировать ремонты мостов, потому что так популярно. Обижается, когда кто-то сомневается в его личной честности и намерениях. Властью не дорожит, дорожит популярностью и репутацией, власть строится на нем самом и главе его офиса, а не на самостоятельных институтах. Вертикаль управления не строит.

Вывод:

Все президенты говорят о хороших правильных идеях. Но результат их работы определяют не слова - а инструменты, которые президенты выстраивают для достижения поставленных целей.

Правильная идея - это 50% успех, другие 50% - технология реализации. Правоприменение для государства не менее важно, штамповка законов - плохое правоприменение девальвирует любое право и любой закон.

Главный вызов для Украины - низкая дееспособность государства. Власть перезагружается, но не является для общества мобилизационным проектом - меняется верхушка управления, а институции остаются слабыми и не эффективными. Потому и не может страна жить без активного волонтерства, государство без этой энергии просто не может справиться с чем-либо.

Системно изменить качество политики возможно только в том случае, если власть развивает государство. Если изменения касаются прежде всего судебной системы, обороноспособности, правоохранительных органов. Это каркас, скелет государства, без которого никакие системные изменения невозможны. И от количества хороших слов и благих намерений все это не возникнет. Потому что на смену чему-то мягкому и слабому у нас легко прийти что-то еще более популистское и более авторитарное.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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