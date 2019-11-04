«Слуги народу» отримують зарплату у конвертах. Пранкер злив переписку із заступником голови фракції



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Пранкер повідомив Тищенку, що його могли записати на відео в той момент, коли він роздавав гроші

Пранкер провокував Тищенка на відверту розмову на тему грошей «в конвертах» для «слуг народу»

Пранкер «Джокер» опублікував переписку, яка відбувалася минулого пленарного тижня, в якому він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».

Пранкер провокував Тищенка на відверту розмову на цю тему і повідомив депутату, що його однопартійці хотіли писати заяву про те, як він роздавав зарплату в парламенті, на що Тищенко всього уточнює: а чи багато їх було?

Пранкер продовжував нарікати на депутатський корпус, наповнений зрадниками, і звернувся до Тищенка з філософським питанням: «Бля..ть, ти розумієш рівень п*дарасів після того, як їм дали бабуки (видали зарплату в конвертах. - Ред.), людей 20 пішло зливати інфу, і стукачити, ті, хто взяв головне».

Тищенко, продовжуючи бесіду, написав: «Я в школі на уроці історії запитав вчителя: чому не втримали Україну. Він говорив: я маленький, не розумів ... Ось *ука розумію».

Пранкер повідомив Тищенку, що його могли записати на відео в той момент, коли він роздавав гроші, і попросив його придумати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Тищенко у відповідь просить поради, як це зробити: «Скажи, пліз, поміняю тактику». І намагався з'ясувати, хто конкретно з однопартійців на нього доніс.

Як повідомлялося, «слуга народу» Тищенко взяв собі в помічники 22-річну модель. Дівчина не змогла пригадати першого президента України.

До слова, нардеп Тищенко осоромився через «формулу Штайнмаєра».

Нагадаємо, український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.

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Джерело: Страна.ua