Зеленському перед виборами став потрібен кишеньковий суддя Вовк

Володимиру Олександровичу, все-таки варто уважно почитати розшифровки розмов судді Вовка

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Дело НАБУ заблокировано, потому что Владимиру Зеленскому стал нужен на выборах карманный судья Вовк. В Генпрокуратуре некому подписать представление в Высший совет правосудия на отстранение Вовка

Суперскандальное дело НАБУ против ОАСК показало, что Офис президента... выступил на стороне Вовка и его команды. НАБУ используют как загонщиков для судейской дичи, но стригут купоны с этого в ОП. Что происходит? Генеральная прокуратура ПЯТЬ ДНЕЙ не подписывает представление на отстранение от должности семи судей Окружного административного суда. Поскольку судьи являются спецсубъектами, то для того, чтобы их задержать и отстранить от дела необходимо специально решение Высшего совета правосудия. Так вот, задержания состоялись в пятницу, подозрения вручены, а следующий шаг - рассмотрение дела в Высшем совете правосудия состояться не может. Нет представления. По закону такое представление должен написать заместитель генерального прокурора Украины. Поскольку Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел в отпуск, то вручение подозрений подписал другой заместитель генпрокурора - Андрей Любович. Казалось бы, все нормально, но в пятницу генеральный прокурор Ирина Венедиктова внезапно... забрала у Любовича надзор по делу Вовка. И передала дело.... а пока никому и не передала. По данным источников Цензор.Нет в ОГПУ, дело Вовка сейчас якобы должно поступить другому заместителю генпрокурора Гюндузу Мамедову. Однако по данным наших источников, фактически дело Вовка к Мамедову еще не поступило! Где-то зависло между кабинетами на Резницкой. И по данным наших источников, вряд ли Мамедов готов подписывать это дело, даже если Ирина Венедиктова и распишет. То есть дело уже на грани полного развала и Вовк ждет полной реабилитации и своего триумфа - он получил гарантии неприкосновенности.

Что за метаморфоза произошла во власти? Почему в четверг Генпрокуратура бодро без Холодницкого подписывает подозрения, а уже в пятницу у Любовича дело забирают, и по сути откровенно «сливают»?

Да, есть масса юридических оправданий и нюансов, относительно подследственности НАБУ, источников улик и так далее, да, действительно, есть веские сомнения, что дело дойдет до суда. Но это хоть какой-то шанс, хотя бы морального осуждения. Разве власть не ОБЯЗАНА сделать все для отстранения Вовка на основе его весьма циничных разговоров, которые как-то плохо вяжутся с судейской клятвой? Ведь Генпрокуратура подписала подозрения судьям - значит увидела состав преступления, так что ж вы так «палитесь», отказываясь передавать представление в ВСП?

На самом деле, мы видим очень циничный политический договорняк президента Зеленского с Окружным админсудом.

Этот суд принимает ключевые решения по госчиновникам и по ходу выборов. Это дубинка, которой удобно бить по политическим оппонентам, удобно форматировать власть. Поэтому Зеленский дал «добро» ударить по Вовку, но тут же после удара НАБУ Зеленский играет роль спасителя Вовка от злых набушников. Выборы. Филатова надо загонять, членов избирательных комиссий, правила-то все на выборах новые, как их под себя склонять, когда понадобится «победа»? Для этих услуг нужен подвешенный на ниточках Вовк.

К чему это приведет? Я рекомендую вам, Владимир Александрович, все-таки внимательно почитать расшифровки избранных мест в разговорах Вовка в ролике НАБУ. В записях из кабинета главы Окружного админсуда Павла Вовка один из наиболее потрясающих перлов от 4 марта 2019-го:

«Судья ОАСК: - Ви вже не знаєте як на могилі Петра Алексеевича станцевать, хто гопака хто лезгинку.

Глава ОАСК Вовк: - Мы верой и правдой служили, пока нас не стали кидать».

Применять ручное правосудие так удобно, правда? ну его эти судебные реформы, сложно, непонятно, а вот Вовк - это проверенная годами надежность. Вот только действует эта дубинка ровно до тех пор, пока действующий президент при власти. А меняется власть, меняется президент, и дубинка Вовка начинает жалостно догонять своего недавнего повелителя, да вот хотя бы у Петра Алексеевича и спросите, господин президент. Или «танцевать гопака или легзинку» по граблям - все-таки привычней?

Джерело: блог Юрія Бутусова

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