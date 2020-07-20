Українці та весь цивілізований світ мають побачити справжніх убивць Павла Шеремета

Справа Павла Шеремета перебуває під пильною увагою та контролем всього українського суспільства

Сьогодні четверта річниця з дня вбивства Павла Шеремета.

У Білорусі, Росії та Україні він стояв за цінності демократії, права та свободи людини. Насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово. Та за обов'язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами.

У нього ніколи не змогли б відібрати свободу, тому замовники вирішили відібрати життя. Його зухвале вбивство – втрата для всіх незалежних медіа та журналістів.

А ще цей злочин – ганьба для України. Справа Павла Шеремета перебуває під пильною увагою та контролем всього українського суспільства. Йому потрібні чіткі відповіді та переконливі, беззаперечні докази. Обов’язок держави та правоохоронних органів – зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину. Як би важко не було знайти правду. Скільки б зусиль і часу це не забрало. Павло Шеремет – скорбота, пам’ять, правосуддя.

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