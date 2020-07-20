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    Думки вголос

    Українці та весь цивілізований світ мають побачити справжніх убивць Павла Шеремета

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Українці та весь цивілізований світ мають побачити справжніх убивць Павла Шеремета

    Справа Павла Шеремета перебуває під пильною увагою та контролем всього українського суспільства

    Сьогодні четверта річниця з дня вбивства Павла Шеремета.

    У Білорусі, Росії та Україні він стояв за цінності демократії, права та свободи людини. Насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово. Та за обов'язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами.

    У нього ніколи не змогли б відібрати свободу, тому замовники вирішили відібрати життя. Його зухвале вбивство – втрата для всіх незалежних медіа та журналістів.

    А ще цей злочин – ганьба для України.

    Справа Павла Шеремета перебуває під пильною увагою та контролем всього українського суспільства.

    Йому потрібні чіткі відповіді та переконливі, беззаперечні докази.

    Обов’язок держави та правоохоронних органів – зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину.

    Як би важко не було знайти правду.

    Скільки б зусиль і часу це не забрало.

    Павло Шеремет – скорбота, пам’ять, правосуддя.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    вбивство Павло Шеремет правосуддя
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