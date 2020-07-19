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    Кримінал

    Вбивство в Чернівцях: поліція затримала стрілка

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    Вбивство в Чернівцях: поліція затримала стрілка - Вбивство в Чернівцях: поліція затримала стрілка
    Вбивство в Чернівцях: поліція затримала стрілка
    Фото: Нацполіція

    Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру

    Поліція затримала причетного до стрілянини в Чернівцях, внаслідок якої загинула людина. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Чернівецької області.

    При затриманні у чоловіка вилучили зброю. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими  слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області.

    Проводяться необхідні першочергові слідчі (розшукові) дії, призначено низку судових експертиз. Триває досудове розслідування.

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    Вбивство в Чернівцях: поліція затримала стрілка
    Вбивство в Чернівцях: поліція затримала стрілка
    Фото: Нацполіція

    Нагадаємо, у суботу в Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина, в результаті інциденту від вогнепального поранення в голову загинув 58-річний місцевий житель.

    За інформацією користувачів соцмережі, це вбивство може бути пов’язане із смертельною різаниною, яка сталася рівно рік тому в Чернівцях на Гравітоні. Нагадаємо, тоді внаслідок ножового поранення загинув молодий чоловік.

    Зокрема, як зауважують джерела molbuk.ua,  батько вбитого чоловіка вирішив помститися за свого вбитого сина.

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