Сьогодні четверта річниця вбивства журналіста Павла Шеремета
20 липня 2016 року журналіста показово стратили
Рівно чотири роки тому близько 7:45 на перетині центральних вулиць Києва - Франка і Хмельницького - вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет.
Коли постраждалого витягли з машини, він був ще живий, однак отримані травми були надважкі. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.
Вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.
За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).
Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.
У листопаді 2018 року генпрокурор Юрій Луценко визнав, що у справі Шеремета немає результату.
У грудні 2019 року поліція повідомила про 5 безпосередніх підозрюваних у вбивстві журналіста - волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта і військовому Андрія Антоненка, подружжя Владислава і Інну Грищенко і Яну Дугар.
За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.
Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.
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