У Києві під багатоповерхівкою сталася бійка зі стріляниною



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У Києві під багатоповерхівкою сталася бійка зі стріляниною

Постраждали три студента з Конго

У Києві на проспекті Гонгадзе, 32 у житловому будинку сталася бійка зі стріляниною. В результаті постраждали три людини.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Компанія людей у стані алкогольного сп'яніння спровокувала конфлікт із студентами з Конго.

За словами постраждалих, вони вийшли з аптеки. Викликали таксі, щоб їхати додому.

Коли сіли в автомобіль, підлетіли 5 чоловік і з криками «чорні, що ви тут робите», дістали з автомобіля і почали бити. Потім хтось почав стріляти в повітря, місцеві люди викликали поліцію.

Поліцейські підрозділи поліції охорони, під час проведення пошуків нападників, знайшли в лісі компанію молодих людей, які дуже голосно і бурхливо обговорювали те, як «покарали приїжджих« і як розбили скло. Їх затримали.

Нагадаємо, у суботу в Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина, в результаті інциденту від вогнепального поранення в голову загинув 58-річний місцевий житель.

За інформацією користувачів соцмережі, це вбивство може бути пов’язане із смертельною різаниною, яка сталася рівно рік тому в Чернівцях на Гравітоні. Нагадаємо, тоді внаслідок ножового поранення загинув молодий чоловік.

Зокрема, як зауважують джерела molbuk.ua, батько вбитого чоловіка вирішив помститися за свого вбитого сина.