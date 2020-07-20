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    У Києві під багатоповерхівкою сталася бійка зі стріляниною

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    У Києві під багатоповерхівкою сталася бійка зі стріляниною - У Києві під багатоповерхівкою сталася бійка зі стріляниною
    У Києві під багатоповерхівкою сталася бійка зі стріляниною

    Постраждали три студента з Конго

    У Києві на проспекті Гонгадзе, 32 у житловому будинку сталася бійка зі стріляниною. В результаті постраждали три людини.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Компанія людей у стані алкогольного сп'яніння спровокувала конфлікт із студентами з Конго.

    За словами постраждалих, вони вийшли з аптеки. Викликали таксі, щоб їхати додому.

    Коли сіли в автомобіль, підлетіли 5 чоловік і з криками «чорні, що ви тут робите», дістали з автомобіля і почали бити. Потім хтось почав стріляти в повітря, місцеві люди викликали поліцію.

    Поліцейські підрозділи поліції охорони, під час проведення пошуків нападників, знайшли в лісі компанію молодих людей, які дуже голосно і бурхливо обговорювали те, як «покарали приїжджих« і як розбили скло. Їх затримали.

    Нагадаємо, у суботу в Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина, в результаті інциденту від вогнепального поранення в голову загинув 58-річний місцевий житель.

    За інформацією користувачів соцмережі, це вбивство може бути пов’язане із смертельною різаниною, яка сталася рівно рік тому в Чернівцях на Гравітоні. Нагадаємо, тоді внаслідок ножового поранення загинув молодий чоловік.

    Зокрема, як зауважують джерела molbuk.ua,  батько вбитого чоловіка вирішив помститися за свого вбитого сина.

    таксі Київ вбивство автомобіль
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