Російська влада цинічно спекулює на жертвах політичних репресій

Йосиф Зісельс Громадський діяч і дисидент

Йосиф Зісельс

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Неможливо щиро сумувати за минулим і лукаво закривати очі на сьогодення

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Поддерживать лицемерие властей аморально!

Мы, бывшие политзаключенные и участники демократического движения в Советском Союзе, считаем несвоевременным и циничным открытие в Москве памятника жертвам политических репрессий. Памятник – дань прошлому, а политические репрессии в России не только продолжаются, но и нарастают.

Нынешняя российская власть, спонсируя открытие памятника, пытается сделать вид, что политические репрессии – это дела давно минувшие, а потому память о жертвах этих репрессий может быть увековечена. Мы с уверенностью заявляем, что нынешние российские политзаключенные достойны нашей помощи и внимания ничуть не меньше, чем жертвы советского режима достойны нашей памяти и уважения.

Невозможно искренне скорбеть о прошлом и лукаво закрывать глаза на настоящее. Нельзя разделять жертв политических репрессий на тех, кому уже можно ставить памятники, и тех, кого можно пока не замечать. Нельзя участвовать в памятных мероприятиях власти, которая на словах сожалеет о жертвах советского режима, а на деле продолжает политические репрессии и подавляет гражданские свободы в стране. Нельзя позволять авторитарной власти одной рукой открывать памятники жертвам репрессий, а другой – творить произвол и беззаконие. Сотрудничество с властью в этом вопросе по меньшей мере аморально.

Памятник жертвам политических репрессий без сомнения должен быть установлен в Москве, но лишь тогда, когда в стране не останется политзаключенных, когда палачи будут наказаны, а сами политические репрессии перестанут быть темой новостных сообщений и станут исключительно предметом изучения историков.

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30 октября 2017 г.

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