Госпіталізація громадян з Covid-19: Україна попереду всієї Європи

Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю госпіталізованих пацієнтів

Невеселі новини від Євгенія Істребіна по ситуації з Covid-19 в Україні

Мовою оригіналу

«Украина вышла на первое место в Европе по числу госпитализированных пациентов как в абсолютном измерении ( 40531 ) так и в относительном ( 1045 на 1 млн населения )

Всім вітання, це перемога !!!

Рядом идет Румыния, сегодня там было 18863 новых случая и 561 летальный. ( почти как в Украине)

А следом по госпитализациям идет Болгария.

По статистике там сегодня 4979 новых и 214 летальных

( графики по пикам волн практически один в один совпадают)

Вы спросите что объединяет эти три страны ? – Отвечаю. Красивые политики и мудрый нарид. А если серьезно, эти страны объединяет низкий уровень вакцинации:

Болгария 20,4 / 20,1%

Румыния 34 / 29%

Украина 21 / 16%»

(первая цифра – одно вакцинирование, вторая – полное – ИЗ)





Джерело: блог Йосифа Зісельса

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