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    Думки вголос

    Госпіталізація громадян з Covid-19: Україна попереду всієї Європи

    • Йосиф Зісельс

      Громадський діяч і дисидент

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    Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю госпіталізованих пацієнтів - Госпіталізація громадян з Covid-19: Україна попереду всієї Європи
    Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю госпіталізованих пацієнтів
    фото з відкритих джерел

    Невеселі новини від Євгенія Істребіна по ситуації з Covid-19 в Україні

    Мовою оригіналу

    «Украина вышла на первое место в Европе по числу госпитализированных пациентов как в абсолютном измерении ( 40531 ) так и в относительном ( 1045 на 1 млн населения )

    Всім вітання, це перемога !!!

    Рядом идет Румыния, сегодня там было 18863 новых случая и 561 летальный. ( почти как в Украине)

    А следом по госпитализациям идет Болгария.

    По статистике там сегодня 4979 новых и 214 летальных

    ( графики по пикам волн практически один в один совпадают)

    Вы спросите что объединяет эти три страны ? Отвечаю. Красивые политики и мудрый нарид. А если серьезно, эти страны объединяет низкий уровень вакцинации:

    • Болгария 20,4 / 20,1%
    • Румыния 34 / 29%
    • Украина 21 / 16%»

    (первая цифра – одно вакцинирование, вторая – полное – ИЗ)

    Читайте також: Екскерівник «ковідної» лікарні: Попереджаю пацієнтів: не вакцинуєтеся – шукайте нового лікаря


    Джерело: блог Йосифа Зісельса

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    Теги: медицина епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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    Госпіталізація громадян з Covid-19: Україна попереду всієї Європи