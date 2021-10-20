Госпіталізація громадян з Covid-19: Україна попереду всієї Європи
Невеселі новини від Євгенія Істребіна по ситуації з Covid-19 в Україні
Мовою оригіналу
«Украина вышла на первое место в Европе по числу госпитализированных пациентов как в абсолютном измерении ( 40531 ) так и в относительном ( 1045 на 1 млн населения )
Всім вітання, це перемога !!!
Рядом идет Румыния, сегодня там было 18863 новых случая и 561 летальный. ( почти как в Украине)
А следом по госпитализациям идет Болгария.
По статистике там сегодня 4979 новых и 214 летальных
( графики по пикам волн практически один в один совпадают)
Вы спросите что объединяет эти три страны ? – Отвечаю. Красивые политики и мудрый нарид. А если серьезно, эти страны объединяет низкий уровень вакцинации:
- Болгария 20,4 / 20,1%
- Румыния 34 / 29%
- Украина 21 / 16%»
(первая цифра – одно вакцинирование, вторая – полное – ИЗ)
Джерело: блог Йосифа Зісельса