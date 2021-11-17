Наступна «хвиля» епідемії розпочнеться навесні

Майже очевидно, що Україна почала «спускатися» з піку 5-ої «хвилі»

Як завжди, все в нашій країні залежить від багатьох чинників, зокрема від рівня вакцинації, дій уряду по своєчасному включенню «червоних зон» і т.д.

Вітаю усіх із завершенням першого тижня проходження Україною піку п'ятої «хвилі» епідемії!

По всіх параметрах спостерігається вперше з 17 липня минулого року зниження кількісних показників епідемії.

1. У таблиці жовтим кольором підкреслено максимальні значення кількісних показників параметрів епідемії. Зеленим кольором позначено початок зниження вказаних показників.

2. Основні параметри епідемії, як видко з наведеної нижче таблиць, проходили свої максимуми відповідно:

Середньоденна інфікованість – з 27 жовтня по 9 листопада;

Середньоденна летальність – 3 по 16 листопада, найменш виражене зменшення, на жаль;

Середньоденна зміна активних кейсів – 20 жовтня по 2 листопада;

Максимум активних кейсів припав на 14 листопада, тобто на один день раніше мого прогнозу, який я описав на початку місяця. Після цього (див. графік) можна побачити як лінія графіку активних кейсів починає клонитися вправо та в долину, що й означає початок зниження кількісного значення цього важливого параметру епідемії;

Допоміжні параметри: Середньоденна зміна госпіталізації – максимум – 3-9 листопада, перше зниження 10-16 листопада;

Середньоденні зміни заповнення реанімацій – максимум 27 жовтня – 9 листопада, перший тиждень зниження – 10-16 листопада;

Середньоденні зміни використання ШВЛ – максимум – 13-19 жовтня, початок зниження – 3-16 листопада.

Майже очевидно, що Україна почала «спускатися» з піку 5-ої «хвилі». Скільки часу пройде до мінімуму цієї «хвилі» та початку наступної, шостої, сказати важко, бо це залежить від багатьох чинників, зокрема від рівня вакцинації, дій уряду по своєчасному включенню «червоних зон», а ще краще «локдауну», розповсюдженню нового варіанту вірусу тощо.

На мій погляд, спуск з 5-ої «хвилі» триватиме 2-3 місяці, тобто ми досягнемо мінімуму цієї «хвилі» у лютому-березні наступного року. Тоді ж, одразу почнеться підйом на 6-ту «хвилю».

Зверніть увагу на графіку активних кейсів, що амплітуда п'ятої «хвилі» була більша за попередні. Нема чого розраховувати на зменшення амплітуди наступних «хвиль» без своєчасного включення локдауну, 70-80% (від кількості населення) вакцинування та запровадження найближчим часом бустерної (третьої) дози вакцини.

Бережіть себе!

ВАКЦИНУЙТЕСЯ!

Джерело: блог Йосифа Зісельса

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