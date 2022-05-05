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    Думки вголос

    Маленька перемога колишніх політв’язнів на тлі жорстокої війни

    • Йосиф Зісельс

      Громадський діяч і дисидент

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    Рішенням міської ради від 15 березня 2022 року вулицю Андрія Сахарова було вирішено перейменувати на вулицю Української перемоги - Маленька перемога колишніх політв’язнів на тлі жорстокої війни
    Рішенням міської ради від 15 березня 2022 року вулицю Андрія Сахарова було вирішено перейменувати на вулицю Української перемоги
    фото з відкритих джерел

    Українці здатні залишатися моральними та справедливими, навіть під час війни

    Сьогоднішнім рішенням Івано-Франківської міської ради вулиця Андрія Сахарова залишатиметься і надалі з такою ж назвою.

    Ми, колишні політв’язні комуністичного імперського режиму, висловлюємо щиру подяку депутатам ради та меру міста Руслану Марцинківу за таке непросте рішення.

    Для мене особисто це рішення міської ради є ще одним свідченням, що Україна – не Росія. Ми, українські громадяни, здатні залишатися моральними та справедливими людьми навіть в умовах жорстокої війни. Ця подія також свідчить, ще задовго до остаточної воєнної перемоги, про нашу моральну та духовну перемогу над ворогом.

    Теперішню назву імені Андрія Сахарова вулиця отримала 16 жовтня 1990 р.,– ще до здобуття незалежності України. Це стало можливим після перемоги Народного Руху України на виборах до обласної і міської рад у березні 1990 р.

    Рішенням міської ради від 15 березня 2022 року вулицю Андрія Сахарова було вирішено перейменувати на вулицю Української перемоги.

    Після цього 10 колишніх українських політв’язнів опублікували Звернення до мера міста Руслана Марцинківа та депутатів міської ради з роз’ясненням, хто такий Андрій Сахаров для світової історії і проханням не змінювати назву вулиці.

    Таким чином, однією з цеглин справжньої Української перемоги стало не перейменування вулиці Андрія Сахарова у Івано-Франковську, а рішення міської ради залишити цю вулицю з цією ж назвою.

    Джерело: блог Йосифа Зісельса

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна українці Україна Івано-Франківськ вулиця окупація #stoprussia
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    Маленька перемога колишніх політв’язнів на тлі жорстокої війни