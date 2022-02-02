Covid-19: медична система багатьох країн захлинається під навалою хворих

Ми можемо очікувати максимум «хвилі» «Омікрон» в Україні приблизно у першій декаді березня

Ми можемо очікувати максимум «хвилі» «Омікрон» в Україні приблизно у першій декаді березня

До питання щодо «хвиль» епідемії

Нагадаю, що я проводжу матмоніторинг епідемії Covid-19 з березня 2020 року по 53 країнам світу (Європа+).

Дуже важливою характеристикою протікання пандемії Covid-19 у різних країнах є її «хвильовий» формат.

Епідеміологи стверджують, що будь яка епідемія розповсюджується згаданим, хвильовим чином, але я від них досі не зміг дізнатися, а чому саме – «хвилями».

Розглянемо останню на сьогоднішній день «хвилю» («Омікрону») і порівняємо її проходження з попередньою хвилею.

Для порівняння ми будемо використовувати найінформативнішій, на мій погляд, параметр епідемії – активні кейси (Active Cases), тобто кількість одночасно хворих в кожній країні. Числове значення цього параметру епідемії утворюється від різниці кількості інфікованих з початку епідемії та суми закритих кейсів (кількості одужавших та летальних випадків) з початку епідемії.

«Хвиля», яка зараз розповсюджується по світу обумовлена новим варіантом вірусу «Омікрон», який було виявлено наприкінці листопаду минулого року в Південно-Африканській республіці

Цей варіант вірусу відрізняється від попередніх дуже високим рівнем швидкості розповсюдження. Так, наприкінці листопаду кількість активних кейсів в світі дорівнювала 19,5 млн, а сьогодні – майже 73 млн, тобто за 2 місяці кількість одночасно хворих у світі збільшилася майже вчетверо.

Незважаючи на великий досвід боротьби з пандемією Covid-19, медична система багатьох країн захлинається під такою кількістю хворих. Попередні дослідження демонструють полегшений перебіг хвороби на порівняння з попередніми «хвилями», що характеризується відносно меншою кількістю тяжких та летальних випадків.

Розрахунки останніх двох днів дали мені можливість першої спроби аналізу початкових параметрів нової хвилі пандемії

Так, спостерігаючи 53 країни, можна зробити наступні висновки:

Попередня, перед хвилею «Омікрону», хвиля «Дельта» розпочалася між 19.05.2021. (Велика Британія та Португалія) та 20.10.2021. (Північна Македонія), що ще раз доводить, що Covid-19 не є сезонною хворобою. В Україні попередня «Хвиля» розпочалася 15.07.2021.;

Досягнення максимумів кількості активних кейсів по вказаних 53 країнах розтягнулося від 19.07.2021. (Португалія) до 11.12.2021. (Андорра). Україна досягла свого максимуму попередньої хвилі 14.11.2021;

Амплітуди максимумів відрізняються у згаданих країнах від 66 активних кейсів у Сан Марино до 10 042 004 у США. Україна – 509 694;

Середня максимальна амплітуда активних кейсів по 53 країнах – 310 029;

Попередня «хвиля» «Дельта» дійшла до свого мінімуму, тобто закінчилася, починаючи від 26.09.2021. у Данії до 15.01.2022. у Новій Зеландії та Словакії, в Україні – 12.01.2022;

Довжина у часі «хвиль» «Дельта» у країнах мого матмоніторингу від 63 днів у Гренландії та Північній Македонії до 189 днів у Чехії, в Україні – 187 днів;

Середня довжина «хвилі» «Дельта» у часі серед 53 країн матмоніторингу – 123 дні;

16 країн, які на сьогоднішній день вже пройшли пік «хвилі» «Омікрон» – Велика Британія, Італія, Канада, Ізраїль, Австралія, Греція, Ірландія, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Мальта, Ісландія, Андорра, Гібралтар, Сан Марино та Монако;

Середня максимальна амплітуда активних кейсів серед 16 країн, які вже пройшли пік «хвилі» «Омікрон» – 97 876;

Досягнення піку «хвилі» «Омікрон» серед 16 країн відбулося від 6.01.2022. на Мальті до 26.01.2022. у Північній Македонії та в Ізраїлі;

Максимуми кількості активних кейсів серед згаданих 16 країн у «хвилі» «Омікрон» – від 587 у Монако до 3 704 675 у Великій Британії;

Середній час «підйому» на пік «хвилі» «Омікрон» по 16 країнам – 51 день, від 18 днів у Греції до 111 днів у Монако. Україна, яка розпочала «підніматися» 13.01.2022. ще не досягла піку;

Максимуми кількості активних кейсів на піках «хвиль» «Омікрон» набагато відрізняються по кожній країні (поки без виключень). Так середній коефіцієнт збільшення максимуму між 16 країнами, які пройшли пік «хвилі» «Омікрон» дорівнює – 6,0, від 2,2 у Гібралтарі до 27,8 в Австралії.

Навіть, якщо вважати Україну «середньою» країною серед 53, де проводиться матмоніторинг, то ми можемо очікувати максимум «хвилі» «Омікрон» в Україні приблизно у першій декаді березня, а максимальна кількість активних кейсів буде в цей день дорівнювати 1,5-2,0 млн, якщо керівництво МОЗу не приховає реальні дані, щоб не показувати свою неготовність до такої «хвилі»;

Величезна навантаження очікується на медичну систему України, бо виділеної кількості ліжок у 70-80 тисяч не вистачить, навіть при полегшеному протіканні «хвилі» «Омікрон»;

Слід очікувати на піку «хвилі» «Омікрон» в Україні потребу у мінімум 100 тис ліжок, реанімацій – 6-8 тисяч, використання ШВЛ – 1000-1500;

Оскільки потужності обробки результатів тестування в Україні дуже обмежені цифрами 100-120 тис на день, ми вже дуже скоро зіткнемося з неможливістю системи тестування надавати нам адекватну картину проходження епідемії в Україні;

З грудня місяця минулого року у МОЗу була можливість підготуватися до потужної «хвилі» «Омікрону» на прикладі інших країн, про які я згадую вище. На жаль, мало хто вірить, що цей час було використано ефективно;

«ПЦР(+) – 65928 Новых случаев – 31692 Разница составляет – 34236»

Так по даних, наведених незалежним експертом-аналітиком Євгеном Істребіним, в січні в Києві було отримано:

Таким чином, ми вже бачимо по наведених вище даних, що близько половини позитивних тестів ПЛР по Києву за січень цього року приховано.

Як можна протистояти епідемії при такому шахрайстві та маніпуляції з цифрами – питання риторичне!

Бережіть себе та вакцинуйтеся, тримайтеся фізичної дистанції не менше 2 м, одягайте подвійні маски.

Джерело: блог Йосифа Зісельса

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