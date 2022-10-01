Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Чернігівщині нацгвардійці знайшли броньовану техніку рашистів (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
На Чернігівщині нацгвардійці знайшли броньовану техніку рашистів (фото)
У промзоні Прилуцької громади були приховані кілька одиниць броньованої техніки
фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Схованка знаходилась на території однієї з промислових зон Прилуцької громади

На Чернігівщині правоохоронці виявили схрон із російською броньованою військовою технікою. Про це повідомили в Північному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.

Згідно з інформацією, військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками Служби безпеки України та представниками інших силових структур під час проведення контрдиверсійних заходів виявили приховані гранати, набої та броньовану техніку.

Під час відпрацювання оперативно-бойових заходів в рамках контрдиверсійної операції в Чернігівській області правоохоронці виявили приховані гранати Ф-1, міни ТМ-62 та патрони 7,62.

На Чернігівщині нацгвардійці знайшли броньовану техніку рашистів (фото) фото 1

«Схованка знаходилась на території однієї з промислових зон Прилуцької громади. Також на території були розташовані декілька одиниць броньованої техніки: БТР-82, БТР-80 та частково броньований автомобіль «Урал», – зазначається у повідомленні. 

Військова техніка мала маскування.

На Чернігівщині нацгвардійці знайшли броньовану техніку рашистів (фото) фото 2

Нагадаємо, раніше прикордонники виявили під Чорнобилем сховок з боєприпасами, які після себе залишили російські загарбники. У схроні були різнокаліберні снаряди, міни та протитанковий комплекс. Небезпечний сховок прикордонники знайшли під час проведення контрдиверсійних заходів.

Теги: автомобіль військова техніка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ виявила схрон зброї на Донбасі
Під час навчань силовики знайшли великий схрон зброї (фото)
9 лютого, 12:09
Прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото)
Прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото)
23 липня, 18:37
У помешканні виявили гранати Ф-1, РГД-5, гранатомет, ПЗРК «Перун»
На Київщині ЗСУ виявили схрон рашистів зі зброєю та боєприпасами (фото)
26 серпня, 20:03

Кримінал

На Чернігівщині нацгвардійці знайшли броньовану техніку рашистів (фото)
На Чернігівщині нацгвардійці знайшли броньовану техніку рашистів (фото)
Дев'ятеро зрадників-організаторів псевдореферендумів отримали підозри: список 
Дев'ятеро зрадників-організаторів псевдореферендумів отримали підозри: список 
В Херсоні окупанти викрали трьох волонтерів
В Херсоні окупанти викрали трьох волонтерів
Під Києвом попалася банда шахраїв: дурили людей по всій Україні (фото)
Під Києвом попалася банда шахраїв: дурили людей по всій Україні (фото)
Зловмисники на Житомирській митниці створили схему на 40 млн грн 
Зловмисники на Житомирській митниці створили схему на 40 млн грн 
Окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС
Окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
«Мы в кольце». Нажаханий окупант розказав, як у Кремля «все йде за планом» 
128K
Арестович повідомив, скільки рашистів перебуває в оточенні під Лиманом
91K
Росія зробила остаточний вибір. Але ось що дивно...
53K
Буданов розповів, кого Путін хотів призначити президентом України
47K
ОДКБ розвалюється. Прем’єр Вірменії зробив заяву
26K
До чого готуються ЗСУ у жовтні: прогноз РНБО

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Сьогодні, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Сьогодні, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Вчора, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту