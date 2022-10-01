На Чернігівщині нацгвардійці знайшли броньовану техніку рашистів (фото)

У промзоні Прилуцької громади були приховані кілька одиниць броньованої техніки

Схованка знаходилась на території однієї з промислових зон Прилуцької громади

На Чернігівщині правоохоронці виявили схрон із російською броньованою військовою технікою. Про це повідомили в Північному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.

Згідно з інформацією, військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками Служби безпеки України та представниками інших силових структур під час проведення контрдиверсійних заходів виявили приховані гранати, набої та броньовану техніку.

Під час відпрацювання оперативно-бойових заходів в рамках контрдиверсійної операції в Чернігівській області правоохоронці виявили приховані гранати Ф-1, міни ТМ-62 та патрони 7,62.

«Схованка знаходилась на території однієї з промислових зон Прилуцької громади. Також на території були розташовані декілька одиниць броньованої техніки: БТР-82, БТР-80 та частково броньований автомобіль «Урал», – зазначається у повідомленні.

Військова техніка мала маскування.

Нагадаємо, раніше прикордонники виявили під Чорнобилем сховок з боєприпасами, які після себе залишили російські загарбники. У схроні були різнокаліберні снаряди, міни та протитанковий комплекс. Небезпечний сховок прикордонники знайшли під час проведення контрдиверсійних заходів.