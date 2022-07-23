Прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото)
Знахідку передали українським захисникам
У Чернігівській області прикордонники виявили схрон зі зброєю, яка належала російським окупантам. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
У Чернігівській області силовики та військові проводять контрдиверсійні заходи, під час яких було виявлену схованку зі зброєю російської армії.
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Вказану зброю передали українським захисникам.
Раніше повідомлялося, з річки на Чернігівщині підняли два російські танки з тілами окупантів всередині.
Нагадаємо, раніше із дна Київського моря підняли уламки російського військового гвинтокрила, збитого ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Ще один бойовий вертоліт окупантів дістали з Київського водосховища у травні.