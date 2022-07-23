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    Події в Україні

    Прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото)

    Прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото)
    фото: Державна прикордонна служба

    Знахідку передали українським захисникам

    У Чернігівській області прикордонники виявили схрон зі зброєю, яка належала російським окупантам. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

    У Чернігівській області силовики та військові проводять контрдиверсійні заходи, під час яких було виявлену схованку зі зброєю російської армії.

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    Прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото)
    Прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото)

    Вибухотехніки після обстеження території вилучили 100 набоїв калібром 7,62 мм та цинк з набоями, одну ручну протитанкову гранату РПГ-18, три гранати Ф-1 без запалу, одну гранату РГД-5 без запалу, чотири запали УЗРГМ, дві протитанкові міни, а також три постріли до РПГ-7.

    Вказану зброю передали українським захисникам.

    Раніше повідомлялося, з річки на Чернігівщині підняли два російські танки з тілами окупантів всередині.

    Нагадаємо, раніше із дна Київського моря підняли уламки російського військового гвинтокрила, збитого ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

    Ще один бойовий вертоліт окупантів дістали з Київського водосховища у травні.

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    Теги: прикордонники росія окупанти війна Чернігівщина військові Україна окупація час #stoprussia
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    Прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото)