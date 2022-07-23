Прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото)

Знахідку передали українським захисникам

У Чернігівській області прикордонники виявили схрон зі зброєю, яка належала російським окупантам. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

У Чернігівській області силовики та військові проводять контрдиверсійні заходи, під час яких було виявлену схованку зі зброєю російської армії.

Вибухотехніки після обстеження території вилучили 100 набоїв калібром 7,62 мм та цинк з набоями, одну ручну протитанкову гранату РПГ-18, три гранати Ф-1 без запалу, одну гранату РГД-5 без запалу, чотири запали УЗРГМ, дві протитанкові міни, а також три постріли до РПГ-7.

Вказану зброю передали українським захисникам.

Раніше повідомлялося, з річки на Чернігівщині підняли два російські танки з тілами окупантів всередині.

Нагадаємо, раніше із дна Київського моря підняли уламки російського військового гвинтокрила, збитого ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ще один бойовий вертоліт окупантів дістали з Київського водосховища у травні.