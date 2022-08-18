Біля Чорнобиля прикордонники виявили ворожий сховок з боєприпасами (фото)

Сховок прикордонники знайшли під час проведення контрдиверсійних заходів

Прикордонники виявили під Чорнобилем сховок з боєприпасами, які після себе залишили російські загарбники. У схроні були різнокаліберні снаряди, міни та протитанковий комплекс. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що небезпечний сховок прикордонники знайшли під час проведення контрдиверсійних заходів.

"На території зони відчуження у н.п. Запілля (Чорнобильський район), неподалік колишніх позицій окупаційних військ, прикордонники виявили осколково-фугасні снаряди, постріли до РПГ-7В, реактивний двигун до РПГ-7В, підривачі до протитанкової міни, ПТРК та міни", - йдеться у повідомленні.

Після визначення стану придатності знайденої зброї та боєприпасів буде прийнято рішення щодо передачі їх Силам оборони України.

8 фото На весь екран















Нагадаємо, 23 липня у Чернігівській області прикордонники виявили схрон зі зброєю, яка належала російським окупантам.

Вибухотехніки після обстеження території вилучили 100 набоїв калібром 7,62 мм та цинк з набоями, одну ручну протитанкову гранату РПГ-18, три гранати Ф-1 без запалу, одну гранату РГД-5 без запалу, чотири запали УЗРГМ, дві протитанкові міни, а також три постріли до РПГ-7.

Раніше повідомлялося, з річки на Чернігівщині підняли два російські танки з тілами окупантів всередині.