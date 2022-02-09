Під час навчань силовики знайшли великий схрон зброї (фото)

За попередніми даними, тайник облаштували бойовики

Служба безпеки України під час бойових навчань на Донбасі виявила незаконний схрон зброї та боєприпасів. Схованка була обладнана в підвалі покинутої будівлі, повідомляє пресслужба СБУ.

«Співробітники СБУ виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами під час контрдиверсійних навчань на Донбасі. За попередніми даними, тайник облаштували учасники російсько-гібридних військ для вчинення диверсій на території регіону та активного спротиву силам АТО\ООС», – йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ вилучили склад зброї, бойових припасів, вибухових речовин і пристроїв:

766 патронів калібру 7,62 мм;

3 заряди для РПГ-7;

2 гранати ВОГ-25;

3 гранати РГД;

3 запали УЗРГМ;

46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 мм.

Вилучене передали фахівцям Державної служби з надзвичайних ситуацій для утилізації.

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