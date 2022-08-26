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На Київщині ЗСУ виявили схрон рашистів зі зброєю та боєприпасами (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині ЗСУ виявили схрон рашистів зі зброєю та боєприпасами (фото)
У помешканні виявили гранати Ф-1, РГД-5, гранатомет, ПЗРК «Перун»
фото:Макарівська селищна рада

Усі знахідки передали вибухотехнікам, аби їх безпечно знешкодити

У будинку на Макарівщині Київської області, частина населених пунктів якої перебувала під окупацією російських військ, виявили сховок зі зброєю та боєприпасами. Про це повідомили у Макарівській селищній раді.

«Під час відпрацювання території Макарівської громади, частина населених пунктів якої, тимчасово перебувала під окупацією російських військ, Збройні Сили України спільно з ДФТГ, Нацполіцією та полком «Миротворець» у одному із помешкань громади виявили сховок зі зброєю та боєприпасами», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, у помешканні виявили гранати Ф-1, РГД-5, гранатомет, ПЗРК «Перун». А у лісосмузі – три снаряди до САУ та 5 до РСЗО «Град».

Усі знахідки передали вибухотехнікам, аби їх безпечно знешкодити.

Нагадаємо, до війни в Макарові проживало до 15 тис. мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Селище зруйноване на 40%. Багато будинків селян не підлягають відновленню.

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Теги: Київщина зброя війна

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