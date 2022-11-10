Десять років тюрми для екссудді-хабарника, який утік до Росії: деталі справи

Правоохоронці знайшли у помешканні екссудді 11 набоїв до пістолета без жодних дозволів

Колишній служитель Феміди з Луганщини «погорів» на хабарі у розмірі $4 тис.

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області Руслана Юхимука за кількома статтями Кримінально кодексу і призначив йому 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 8 листопада.

Обвинуваченого судили за одержання неправомірної вигоди та за незаконне зберігання боєприпасів. За матеріалами справи, у грудні 2015 року детективи НАБУ викрили Юхимука та його співучасника Ахмедова Аліхмана на отриманні хабара на суму $4 тис. За ці кошти колишній суддя виніс ухвалу про зняття арешту з автомобіля та відмову у задоволенні клопотання прокуратури.

Після викриття Руслан Юхимчук скористався суддівським імунітетом і втік до Росії. У травні 2016 року Верховна Рада надала дозвіл на зняття з Юхимука суддівської недоторканості, того ж місяця його було оголошено у міжнародний розшук українським бюро Інтерполу.

Крім цього, правоохоронці знайшли у помешканні екссудді 11 набоїв до пістолета без жодних дозволів.

Водночас Антикорупційний суд звільнив обвинуваченого Юхимчука від покарання за статтею 358 Кримінального кодексу (підробка договору купівлі-продажу автомобіля). Підстава – закінчилися терміни давності для притягнення до відповідальності.

Суд пояснив, що термін відбування покарання у вигляді позбавлення волі для Юхимчука варто рахувати з моменту його фактичного затримання, а також після того, як вирок набере законної сили.

Крім цього, обвинувачений заплатить 4,4 тис. грн за проведення експертиз та залучення експерта.

Додамо, що співучасник екссудді Аліхман пішов на угоду зі слідством. 1 серпня 2017 року суд затвердив угоду і визнав його винним, позбавивши його волі на три роки.