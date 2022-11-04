«Плівки Філатова». Микитась проговорився про багатомільярдну схему на Дністровській ГЕС

Журналісти виявили нові подробиці у записах телефонної розмови Філатова і Микитася

На записах, які зробив міський голова Дніпра Борис Філатов під час розмови зі скандальним забудовником Максимом Микитасем, який пропонував меру Дніпра відкат за участь в проєкті будівництва метро в місті, ексдепутат засвітив схему відмивання грошей на добудові Дністровської гідроелектростанції в Новодністровську. Про це повідомляють «Наші гроші».

«Нещодавно ми зробили так по Новодністровську, зробили таку саму штуку. Ми там генпідрядники», – сказав Микитась, пропонуючи 10% відкату.

Видання зазначає, що йдеться про контракти на шість років на добудову Дністровської гідроелектростанції вартістю понад 35 млрд грн. Буквально нещодавно, 30 вересня, державна компанія «Укргідроенерго» віддала їх консорціуму, до складу якого входить компанія «Метробуд», яка три роки тому опинилась під контролем Микитася.

На ці два підряди було надано спеціальний дозвіл Кабінету міністрів. Вони були укладені по переговорній процедурі з Консорціумом «НВО «Укргідроенергобуд», як єдино можливим виконавцем. Ще в 2011 році його наймали будувати перші гідроагрегати, тому компанію вирішили не змінювати.

Водночас 20% у складі Консорціуму належить ПАТ «Метробуд». Максим Микитась серед власників «Метробуду» формально не фігурує, однак 25% акцій компанії належить Олегу Токареву, який є також головою Наглядової ради і першим заступником гендиректора «Метробуду» та «Київметробуду».

Про зв'язок Токарева та Микитася заявляв Сергій Кияшко, колишній власник «Київметробуду», який у 2019 році звинуватив Микитася у рейдерстві компанії.

Водночас згадане Микитасем у розмові з Філатовим ПрАТ «Укргідропроект» виконувало проєктні роботи по Дністровській ГАЕС, а його власником є Саркіс Симов’ян, з яким у Микитася є ще одна лінія зв’язку.

Журналісти нагадують, що компанія Симов’яна «Укратоменергопроект» в 2019 році засвітилась у будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні. Саме тоді Микитася було вперше затримано по іншій корупційній справі, а ДП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» змінило традиційного підрядника «Укрбудмонтаж», який був записаний на дружину Микитася, та взяло підрядником іншу фірму «Спецтермомонтаж-Енерго», на субпідряді у якої і була фірма Симов’яна.

Юристи Центру протидії корупції прослухали плівки з прослушкою цієї бесіди і оприлюднив цікаві фрагменти розмов Микитася з Філатовим. Під час розмови із Борисом Філатовим Максим Микитась заявив, що його діяльності сприяє заступник голови офісу президента Олег Татаров, віцепрем'єрка Ольга Стефанішіна та представник київського офісу ЄБРР Валерій Кулішенко.

Нагадаємо, за даними слідства, у жовтні 2022 року екснардеп Максим Микитась, який раніше був головою будівельної компанії «Укрбуд», запропонував меру Дніпра Борису Філатову хабар за укладання з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Зазначається, що він обіцяв надавати кошти частинами протягом дії проєкту – до 2027 року. При цьому Микитась оцінив «лояльність» мера в 10% вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Колишнього нардепа було затримано, зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Пізніше Дніпровський міський голова Борис Філатов прокоментував спробу його підкупу за €22 млн.

18 жовтня Максиму Микитасю повідомлено про підозру за ч.4 ст. 369 Кримінального кодексу (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище). Санкція статті – від п’яти до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Вищий антикорупційний суд 20 жовтня обрав запобіжний захід екснардепу та ексголові державної компанії «УкрБуд» Максиму Микитасю, якого підозрюють у спробі підкупу мера Дніпра. Суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою або заставу 260 млн грн.

Згодом стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду суттєво зменшила розмір грошової застави як альтернативний запобіжний захід для підозрюваного екснардепа Максима Микитася. Згідно з рішенням, щоб вийти зі столичного СІЗО, де утримується Микитась, йому треба внести 100 млн грн грошової застави. Раніше ця сума становила 260 млн грн.

Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря.

Раніше Микитасю інкримінували замовлення викрадення юриста однієї зі столичних фірм, який свого часу працював на екснардепа. У НАБУ та САП були переконані, що цю справу на Микитася відкрили через його свідчення на заступника глави Офісу президента Олега Татарова у справі про заволодіння коштами Нацгвардії.