Ексголові Полтавської ОДА оголошено підозру: подробиці

Чиновника звинувачують у отриманні хабара у 176 тис. євро

У середу, 26 жовтня, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили колишнім голові Полтавської обласної державної адміністрації Валерію Головку, його заступнику та раднику про підозру в отриманні неправомірної вигоди та шахрайстві.

Правоохоронці кваліфікували дії колишніх посадовців Полтавської ОДА за ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними слідства, у 2017 році голова Полтавської ОДА за допомогою своїх першого заступника та радника (всі чинні на момент скоєння злочину) отримав від фінансового директора приватної компанії 176 тис. євро та автомобіль Mercedes-Benz, вартістю понад 7,5 млн грн. В обмін на це він забезпечив перемогу приватної компанії та укладання договорів у тендері щодо обслуговування автошляхів, що здійснюється облдержадміністрацією.



Крім того, у 2018 році голова Полтавської ОДА за допомогою спільників нібито "позичив" у цього бізнесмена 85 тис. євро, обіцяючи повернути борг через тиждень. Проте чиновник повернув лише частину коштів – 50 тис. дол. США, а решту залишив собі.

Органи не називають прізвищ підозрюваних, проте відомо, що Полтавську ОДА до 2019 року очолював Валерій Головко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці звинуватили директора приладобудівного заводу концерну «Укроборонпром» в отриманні 2,44 млн грн неправомірної вигоди.

Також раніше стало відомо, що працівники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження перевіряють службовців державного підприємства «Антонов» щодо імовірної співпраці з Росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія» на початку повномасштабного вторгнення. Згодом СБУ повідомила деталі розслідування.