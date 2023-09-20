Антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепці Марченко

Людмила Марченко була затримана під час отримання хабаря у розмірі $3 тис. у Тернополі

Про затримання нардепки Марченко стало відомо 5 липня

Вищий антикорупційний суд визначив 53 600 грн застави з покладанням низки обов'язків народній депутатці від фракції «Слуги народу» Людмилі Марченко. Її підозрюють у зловживанні впливом за одержані 11,3 тис. дол. неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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У САП не вказують прізвище політика, проте, за інформацією джерел, йдеться про нардепку Марченко.

«20 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим генеральним прокурором, обрав запобіжний захід чинному народному депутату... Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тис. грн. Зауважимо, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину», – інформує прокуратура.

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Також на указану підозрювану покладено такі процесуальні обов'язки: прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі; здати на зберігання закордонні паспорти.

Нагадаємо, про затримання нардепки Марченко стало відомо 5 липня. Чиновниця була затримана під час отримання хабаря у розмірі $3 тис. у Тернополі. За версією слідства, помічниця депутата за гроші видавала документи, які необхідні для отримання дозволу на виїзд військовозобов'язаних за кордон через систему «Шлях».

11 липня Марченко та її помічниці слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу.

До слова, Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку.