Головна Країна Політика
search button user button menu button

Син нардепки від «Слуги народу», який виїхав за кордон, відмовився від депутатського мандата

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Син нардепки від «Слуги народу», який виїхав за кордон, відмовився від депутатського мандата
Дмитро Копанчук більше семи місяців не відвідує засідання міськради
фото з відкритих джерел

9 серпня до Рудківської міськради надійшла заява від 22-річного Копанчука

Син народної депутатки Олени Копанчук Дмитро Копанчук, який виїхав за кордон під час війни, написав заяву на складання свого депутатського мандату в Рудківській міськраді на Львівщині. Про це повідомляє NGL.media з посиланням на секретаря Львівської обласної організації партії «Слуга народу» Ореста Сивенького.

Зазначається, що 9 серпня до міськради надійшла заява від 22-річного Копанчука – бізнесмена, депутата Рудківської міськради і сина народної депутатки Олени Копанчук – про складання свого депутатського мандата.

Заява Копанчука була надіслана «Новою поштою», однак відправником був вказаний не він, а Артем Костюченко, помічник адвоката у хмельницькому АО «Копанчук та партнери», співзасновником якого є батько депутата Володимир Копанчук. Слід додати, що сам Костюченко підтвердив NGL.media, що саме він наслав заяву Дмитра Копанчука: «Мене попросили це зробити».

Нагадаємо, що це сталося за кілька днів після того, як стало відомо, що Дмитро Копанчук більше семи місяців не відвідує засідання міськради, оскільки ще 1 січня виїхав з країни, супроводжуючи свого батька з другою групою інвалідності. За місяць Володимир Копанчук повернувся в Україну, але без сина, що прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.

Олена Копанчук досі публічно не прокоментувала ситуацію.

22-річний Дмитро Копанчук є директором і власником/співвласником щонайменше десяти компаній: ТОВ «ЕК Рашівка-Псел», ТОВ «Гірнично-видобувна компанія Подільські кар’єри», ТОВ «Ігуасу», ТОВ «Ера глемпінг», ТОВ «Обзор», ТОВ «Зелений еко-світ», ТОВ «Гідросвіт», ТОВ «Керуюча енергетична компанія», ТОВ «Рудківська енергетична компанія», АО «Копанчук і партнери».

Раніше повідомлялося, що загалом з осені 2020 року депутати Рудківської міськради збирались 24 рази, проте Копанчук був на засіданнях 10 разів.

Теги: партія Слуга народу кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22-річний Дмитро під час воєнного стану покидав Україну декілька разів
Депутат, який є сином нардепки від «Слуги народу», втік за кордон
7 серпня, 10:36
Жан Беленюк
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
За версією слідства, Анатолій Гунько продавав землю Національної академії аграрних наук
«Слуга народу» Гунько отримав підозру
Вчора, 15:29

Політика

Хто з нардепів проти відновлення звітування партій: опубліковано список
Хто з нардепів проти відновлення звітування партій: опубліковано список
Зеленський зустрівся із митрополитом Халкедонським Еммануїлом (фото)
Зеленський зустрівся із митрополитом Халкедонським Еммануїлом (фото)
Син нардепки від «Слуги народу», який виїхав за кордон, відмовився від депутатського мандата
Син нардепки від «Слуги народу», який виїхав за кордон, відмовився від депутатського мандата
Продаж цигарок та алкоголю у duty free: Рада ухвалила закон
Продаж цигарок та алкоголю у duty free: Рада ухвалила закон
Кулеба назвав умову для перемовин із РФ
Кулеба назвав умову для перемовин із РФ
«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі
«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
44K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
33K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
15K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8311
Клочкова, Фукс, Ярославський. Терехов знайшов виправдання, чому платить стипендії одіозним персонам
6308
Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2023: коли і як відзначати

Новини

Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Сьогодні, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту