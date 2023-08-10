Син нардепки від «Слуги народу», який виїхав за кордон, відмовився від депутатського мандата
9 серпня до Рудківської міськради надійшла заява від 22-річного Копанчука
Син народної депутатки Олени Копанчук Дмитро Копанчук, який виїхав за кордон під час війни, написав заяву на складання свого депутатського мандату в Рудківській міськраді на Львівщині. Про це повідомляє NGL.media з посиланням на секретаря Львівської обласної організації партії «Слуга народу» Ореста Сивенького.
Зазначається, що 9 серпня до міськради надійшла заява від 22-річного Копанчука – бізнесмена, депутата Рудківської міськради і сина народної депутатки Олени Копанчук – про складання свого депутатського мандата.
Заява Копанчука була надіслана «Новою поштою», однак відправником був вказаний не він, а Артем Костюченко, помічник адвоката у хмельницькому АО «Копанчук та партнери», співзасновником якого є батько депутата Володимир Копанчук. Слід додати, що сам Костюченко підтвердив NGL.media, що саме він наслав заяву Дмитра Копанчука: «Мене попросили це зробити».
Нагадаємо, що це сталося за кілька днів після того, як стало відомо, що Дмитро Копанчук більше семи місяців не відвідує засідання міськради, оскільки ще 1 січня виїхав з країни, супроводжуючи свого батька з другою групою інвалідності. За місяць Володимир Копанчук повернувся в Україну, але без сина, що прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.
Олена Копанчук досі публічно не прокоментувала ситуацію.
22-річний Дмитро Копанчук є директором і власником/співвласником щонайменше десяти компаній: ТОВ «ЕК Рашівка-Псел», ТОВ «Гірнично-видобувна компанія Подільські кар’єри», ТОВ «Ігуасу», ТОВ «Ера глемпінг», ТОВ «Обзор», ТОВ «Зелений еко-світ», ТОВ «Гідросвіт», ТОВ «Керуюча енергетична компанія», ТОВ «Рудківська енергетична компанія», АО «Копанчук і партнери».
Раніше повідомлялося, що загалом з осені 2020 року депутати Рудківської міськради збирались 24 рази, проте Копанчук був на засіданнях 10 разів.
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