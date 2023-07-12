Підозра «слузі» Марченко: як нардепка намагалася викинути хабар за паркан (відео)

Чиновниця була затримана під час отримання хабаря у розмірі $3 тис. у Тернополі

Народна обраниця спробувала позбутися хабаря, викинувши гроші через паркан свого двору

Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку. Запис опубліковано на YouTube-каналі відомства.

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За версією слідства, інцидент стався 5 липня. На кадрах зафіксовано, як помічниця нібито передає нардепу Марченку пакет із грошима у розмірі $2800.

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Після відходу помічниці, народна обраниця спробувала позбутися хабаря, викинувши гроші через паркан свого двору. Одразу після цього з'явилися працівники НАБУ.

Нагадаємо, про затримання нардепа Марченка стало відомо 5 липня. Чиновниця була затримана під час отримання хабаря у розмірі $3 тис. у Тернополі. За версією слідства, помічниця депутата за гроші видавала документи, які необхідні для отримання дозволу на виїзд військовозобов'язаних за кордон через систему «Шлях».

11 липня Марченко та її помічниці слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу.