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Нардепку Марченко виключили зі «Слуги народу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардепку Марченко виключили зі «Слуги народу»
Тернопільська обласна організація «Слуги народу» достроково припинила повноваження Марченко
фото з відкритих джерел

За даними слідства, Марченко обіцяла за гроші допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон

Народну депутатку з Тернопільщини Людмилу Марченко виключили з партії «Слуга народу» після оголошення їй підозри у зловживанні впливом. За даними слідства, вона обіцяла за гроші допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон.

Інформацію в коментарі hromadske підтвердила помічниця голови партії Олени Шуляк Анастасія Клімчук.

Також Тернопільська обласна організація «Слуги народу» достроково припинила повноваження Марченко. Незадовго до цього народній депутатці та її помічниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вони пообіцяли чоловікові за $5300 надати йому дозвіл для виїзду за кордон.

Як стверджує прокуратура, депутатка та її помічниця надіслали звернення від благодійної організації до однієї з обласних військових адміністрацій, в якому вказувалося, що чоловік – водій-волонтер.

Правоохоронці викрили депутатку та її помічницю після отримання другої частини «винагороди» у розмірі $2800. Їм загрожує штраф від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, про затримання нардепки Марченко стало відомо 5 липня. Чиновниця була затримана під час отримання хабаря у розмірі $3 тис. у Тернополі. За версією слідства, помічниця депутата за гроші видавала документи, які необхідні для отримання дозволу на виїзд військовозобов'язаних за кордон через систему «Шлях».

11 липня Марченко та її помічниці слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу.

До слова, Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку.

Теги: депутат Тернопільщина партія Слуга народу

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