Авіаудар по будинках у Харкові: прокуратура відкрила провадження

Одна з ракет влучила в будинок по проспекту Новобаварському

Внаслідок авіаудару загинуло п’ять осіб, близько десяти осіб отримали тілесні ушкодження

За фактом авіаударів по житлових будинках і заводу в Харкові правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 1 березня близько 13:20 в результаті авіаудару снаряд влучив у житлові будинки у Харкові по проспекту Новобаварський, 95-97. За попередніми даними, загинуло п’ять осіб, близько десяти осіб отримали тілесні ушкодження, пошкоджено сім авто, з яких одне повністю згоріло. Фактична кількість загиблих та поранених наразі встановлюється.

Загалом ворогом здійснено три постріли трьома ракетами, серед яких перша влучила між 2 та 3 під’їздами, в результаті чого утворилася воронка діаметром 3-4 м, друга влучила в проїжджу частину по проспекту Новобаварський, 95 в бік с. Пісочин, в результаті чого утворилася воронка діаметром 2-2,5 м, третя ракета влучила на територію Харківського заводу підйомного транспортного обладнання по проспекту Новобаварський, 118, будівлі якого зазнали пошкоджень.

Наразі рятувально-пошукова операція триває. Працівниками ДСНС проводиться розбирання завалів, залучено вісім одиниць техніки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 1 березня обстріляли Харків, зокрема площу Свободи перед Харківською облдержадміністрацією.

Після обстрілу Харкова тіла шістьох загиблих дістали з-під завалів обласної державної адміністрації. Також повідомляється, що поранених не менше семи. Крилату ракету по центральній площі Харкова випустили з Бєлгорода.

Також був нанесений ракетний удар по житловому мікрорайону. Крім того, зруйновано лікарню.