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    Кримінал

    Авіаудар по будинках у Харкові: прокуратура відкрила провадження

    Одна з ракет влучила&nbsp;в будинок&nbsp;по проспекту Новобаварському - Авіаудар по будинках у Харкові: прокуратура відкрила провадження
    Одна з ракет влучила в будинок по проспекту Новобаварському
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Внаслідок авіаудару загинуло п’ять осіб, близько десяти осіб отримали тілесні ушкодження

    За фактом авіаударів по житлових будинках і заводу в Харкові правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    «За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.

    Встановлено, що 1 березня близько 13:20 в результаті авіаудару снаряд влучив у житлові будинки у Харкові по проспекту Новобаварський, 95-97. За попередніми даними, загинуло п’ять осіб, близько десяти осіб отримали тілесні ушкодження, пошкоджено сім авто, з яких одне повністю згоріло. Фактична кількість загиблих та поранених наразі встановлюється.

    Загалом ворогом здійснено три постріли трьома ракетами, серед яких перша влучила між 2 та 3 під’їздами, в результаті чого утворилася воронка діаметром 3-4 м, друга влучила в проїжджу частину по проспекту Новобаварський, 95 в бік с. Пісочин, в результаті чого утворилася воронка діаметром 2-2,5 м, третя ракета влучила на територію Харківського заводу підйомного транспортного обладнання по проспекту Новобаварський, 118, будівлі якого зазнали пошкоджень.

    Наразі рятувально-пошукова операція триває. Працівниками ДСНС проводиться розбирання завалів, залучено вісім одиниць техніки.

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    Авіаудар по будинках у Харкові: прокуратура відкрила провадження
    Авіаудар по будинках у Харкові: прокуратура відкрила провадження

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Нацполіції в Харківській області.

    Нагадаємо, російські окупанти вранці 1 березня обстріляли Харків, зокрема площу Свободи перед Харківською облдержадміністрацією.

    Після обстрілу Харкова тіла шістьох загиблих дістали з-під завалів обласної державної адміністрації. Також повідомляється, що поранених не менше семи. Крилату ракету по центральній площі Харкова випустили з Бєлгорода.

    Також був нанесений ракетний удар по житловому мікрорайону. Крім того, зруйновано лікарню.

    Теги: Харків Росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора обстріл #stoprussia
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    Авіаудар по будинках у Харкові: прокуратура відкрила провадження