Харків після обстрілу: з-під завалів дістали тіла шістьох людей

Поранених не менше семи

Після обстрілу Харкова, тіла шістьох загиблих дістали з-під завалів Обласної Державної адміністрації. Про це заявив заступник начальника ГУ ДСНС Харківщини Анатолій Торяник. Також повідомляється, що поранених не менше семи. Рятувальна операція триває.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, крилату ракету по центральній площі Харкова випустили з Бєлгорода.

Нагадаємо, у Харкові вранці 1 березня окупанти обстріляли центр міста, снаряд впав на майдані Свободи. У Харкові внаслідок обстрілу центру міста вилетіли вікна у всіх будівлях на майдані Свободи.

Нагадаємо, під Харковом поліцейські знищили ворожі танки.