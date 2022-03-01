Російські терористи продовжують обстрілювати житлові будинки Харкова

Внаслідок авіаудару в Харкові частково зруйновано п'ятиповерховий будинок

Окупанти продовжили обстрілювати мирне населення Харкова. 1 березня під авіаудар потрапив п’ятиповерховий житловий будинок, повідомили у ДСНС.

«Близько 13:20 внаслідок авіаудару в місті Харкові по проспекту Новобаварський, 5 частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням. Кількість жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки», – йдеться у заяві.

Російські окупанти вранці 1 березня обстріляли Харків, зокрема площу Свободи перед Харківською облдержадміністрацією.

Після обстрілу Харкова, тіла шістьох загиблих дістали з-під завалів обласної державної адміністрації. Також повідомляється, що поранених не менше семи. Рятувальна операція триває. Крилату ракету по центральній площі Харкова випустили з Бєлгорода.

Нагадаємо, 28 лютого внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова загинуло дев’ять людей і 37 дістали поранень, у тому числі три дитини.

Також на Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними. Як повідомлялося, 28 лютого окупанти обстріляли з Градів місто Харків.

Крім того, під Харковом поліцейські знищили ворожі танки. Українські правоохоронці вкотре звертаються до російських солдатів: «Здавайтеся, складіть зброю, біжіть додому. Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною».

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