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    Мер Харкова розповів, які руйнування місто терпить від російських окупантів

    Російські окупанти вранці 1 березня обстріляли Харків, зокрема площу Свободи перед Харківською облдержадміністрацією. - Мер Харкова розповів, які руйнування місто терпить від російських окупантів

    Російські окупанти вранці 1 березня обстріляли Харків, зокрема площу Свободи перед Харківською облдержадміністрацією.

    фото з соцмереж

    Ворог зруйнував лікарню, житлові будинки, є жертви

    Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що російські війська продовжують обстрілювати житлові будівлі з цивільним населенням. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі українському ТБ, повідомляє «Главком».

    «У нас постійно йдуть обстріли. Щойно (дані на 15:30 1 березня – «Главком») був нанесений ракетний удар по житловому мікрорайону, є загиблі та поранені. Також зруйновано лікарню. Ситуація дуже важка», – сказав він.

    За словами мера, у місті організовано пересувні польові кухні, розвозиться їжа по бомбосховищах та метрополітену. Терехов додав, що усі підприємці відгукнулися на його звернення і у Харкові наразі сформовано певний продовольчий запас.

    Крім цього, відгукнулися інші міські голови, у тому числі з Польщі та пообіцяли направити гуманітарну допомогу.

    «Харків тримається і буде триматися до перемоги… Коли ми разом, нас не можна перемогти. Сьогодні ми єдина дружня сім’я», – наголосив Ігор Терехов

    Російські окупанти вранці 1 березня обстріляли Харків, зокрема площу Свободи перед Харківською облдержадміністрацією.

    Після обстрілу Харкова, тіла шістьох загиблих дістали з-під завалів обласної державної адміністрації. Також повідомляється, що поранених не менше семи. Рятувальна операція триває. Крилату ракету по центральній площі Харкова випустили з Бєлгорода.

    Нагадаємо, 28 лютого внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова загинуло дев’ять людей і 37 дістали поранень, у тому числі три дитини.

    Також на Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними. Як повідомлялося, 28 лютого окупанти обстріляли з Градів місто Харків.

    Крім того, під Харковом поліцейські знищили ворожі танки. Українські правоохоронці вкотре звертаються до російських солдатів: «Здавайтеся, складіть зброю, біжіть додому. Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною».

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    Теги: Харків окупанти місто Ігор Терехов #stoprussia
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    Мер Харкова розповів, які руйнування місто терпить від російських окупантів