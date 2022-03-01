Вторгнення: радник Банкової розказав, де наразі найгарячіші точки

Арестович каже, що завдяки шторму в Одесі не може висадитися ворожий десант

Непросто нашим захисникам на північно-західних околицях Києва, у Харкові та Херсоні

На північно-західних околицях Києва блокують прохід ворожої техніки, в Харкові – артобстріли, в Херсоні – вуличні бої. Про це сказав позаштатний радник голови Офісу резидента Олексій Арестович, передає «Укрінформ».

«Найбільш гаряча точка – північно-західні околиці Києва, там в районі Макарова, по Житомирській трасі – скупчення супротивника, по якому ми відпрацьовуємо артилерію. Друга гаряча точка – це Харків, там йдуть зараз артилерійські бої, працює авіація противника. Наша армія дає відсіч. Не було гарячих повідомлень із боку Маріуполя. І Херсон – вуличні бої. Це три основні точки, по яким зараз зосереджені зусилля і наші, і противника», – сказав Арестович.

Стосовно потенційної висадки десанту в районі Одеси, Арестович повідомив, що шторм на Чорному морі ускладнює противнику проведення цієї операції.

Стосовно підрозділів армії Білорусі, які начебто можуть перетнути кордон з Україною і вступити у війну на боці Росії, Арестович зауважив: «Поки що на офіційному рівні ми бачимо лише підготовку, достеменних відомостей, що вони перейшли і беруть участь у боях проти України поки немає. Є окремі повідомлення, які потребують перевірки. Перевіряємо».

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