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    Автобус, який їхав до Польщі, впав у кювет

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    Автобус їхав у Польщу із Маріуполя&nbsp; - Автобус, який їхав до Польщі, впав у кювет
    Автобус їхав у Польщу із Маріуполя 
    фото: facebook.com/MNSKirovograd

    Аварія сталась у Кіровоградській області

    У Кіровоградській області біля селища Смолине ввечері 13 січня перекинувся в кювет рейсовий автобус Маріуполь - Свиноуйсьце. Транспортний засіб прямував до Польщі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області.

    «Вчора ввечері на автодорозі Стрий – Ізварине біля смт Смолине автобус сполученням Маріуполь – Свиноуйсьце (Республіка Польща) перекинувся в кювет. На щастя, загиблих серед пасажирів немає», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що рятувальники з Малої Віскі забезпечили освітлення місця події, знеструмлення автобуса і обігрів пасажирів до прибуття резервного транспорту.

    Фото: Головне управління ДСНС України у Кіровоградській області
    Фото: Головне управління ДСНС України у Кіровоградській області

    Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, серйозна аварія за участю 13 автомобілів сталася під Севастополем в окупованому Криму. В результаті дорожнього інциденту постраждали три людини.

    Теги: Маріуполь ДТП Польща ДСНС аварія рятувальники Кіровоградщина
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    Автобус, який їхав до Польщі, впав у кювет