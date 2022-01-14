Автобус, який їхав до Польщі, впав у кювет

Аварія сталась у Кіровоградській області

У Кіровоградській області біля селища Смолине ввечері 13 січня перекинувся в кювет рейсовий автобус Маріуполь - Свиноуйсьце. Транспортний засіб прямував до Польщі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області.

«Вчора ввечері на автодорозі Стрий – Ізварине біля смт Смолине автобус сполученням Маріуполь – Свиноуйсьце (Республіка Польща) перекинувся в кювет. На щастя, загиблих серед пасажирів немає», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рятувальники з Малої Віскі забезпечили освітлення місця події, знеструмлення автобуса і обігрів пасажирів до прибуття резервного транспорту.

Фото: Головне управління ДСНС України у Кіровоградській області

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, серйозна аварія за участю 13 автомобілів сталася під Севастополем в окупованому Криму. В результаті дорожнього інциденту постраждали три людини.